El Espacio Escénico de Pulpí se llena de apoyo a Juanma Moreno

viernes 17 de junio de 2022 , 15:23h

El presidente del PP, Javier A. García, la candidata número 7 al Parlamento Andaluz, la pulpileña Ángeles Martínez, y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, han participado en el acto de cierre de campaña que ha llenado de ilusión el Espacio Escénico del municipio.

Javier A. García ha resaltado que Juanma Moreno y su Gobierno han acabado en estos tres años y medio con el miedo de la gente. “Los andaluces pueden votar a quien quieran, porque saben que este Gobierno ha apostado por la Sanidad, por la dependencia, por la Educación y por el bienestar de los almerienses. Mientras ellos amenazaban, nosotros sólo utilizamos la verdad y la libertad”.

En este sentido, ha destacado que la Junta ha dejado de poner trabas a los ciudadanos: “Hemos pasado de una administración que dependíamos de ella a otra que ha quitado a los andaluces el plomo de las alas para poder emprender. Las Instituciones son como partidos de fútbol, la sociedad son los jugadores y la administración es el árbitro. Cuando destaca es un mal árbitro y si no molesta es el mejor árbitro. Cuando una administración da facilidades, elimina trabas y baja impuestos es un buen árbitro, porque facilita la creación de oportunidades”.

Por último, Javier A. García ha asegurado que estas elecciones son históricas para este municipio porque dan la oportunidad de tener a una pulpileña en el Parlamento Andaluz.

Por su parte, el alcalde de Pulpí ha asegurado que desde que gobiernan en el Ayuntamiento ha conocido dos Gobiernos: “Uno socialista y otro de Juanma Moreno. La diferencia es abismal. No te escuchaban, no pagaban lo que debían, no invertían aquí y marginaban a Pulpí porque gobernaba un color político distinto. Cuando uno se presenta por un partido y llega a un cargo debe defender a todos por igual. Cuando marginan al Ayuntamiento, marginan a todos los pulpileños”.

Juanma Moreno es el presidente de los alcaldes de Andalucía. Por eso hay que votar al PP porque sabemos que Juanma, Carmen Crepso y Ángeles nos van a defender como nadie. Vamos a tener una parlamentaria pulpileña

Por último, la candidata del PP al Parlamento Andaluz, Ángeles Martínez ha pedido a sus vecinos “el voto prestado” porque según ha explicado se va a dejar la piel para defender a los pulpileños y a los almerienses.

Ángeles Martínez ha destacado que cuenta con el aval del Gobierno de Juanma Moreno que ha demostrado que “hay una forma de gobernar mejor, bajando impuestos, mejoran la sanidad, la educación, generando empleo y creando oportunidades para todos”.

“Venimos a pediros el voto porque votar al PP es un voto útil, un voto de seguridad. Pedimos aglutinar el voto en una mayoría amplia, serena, que nos permita gobernar en solitario. Por eso os animamos a todos, independientemente de a quien hayáis votado antes, a prestarnos vuestra confianza porque no os vamos a defraudar”, ha afirmado.

Finalmente la candidata del PP ha destacado el importante impulso que se ha producido en el levante almeriense a pesar de la pandemia, con una fuerte inversión en el Hospital de la Inmaculada y se ha comprometido ante sus vecinos a que la provincia siga avanzando de la mano del Gobierno de Juanma Moreno con el que Almería ya ocupa el lugar que se merece.