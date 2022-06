Almería 40 alumnos superan el curso para el desmantelamiento de la central térmica en Carboneras miércoles 29 de junio de 2022 , 00:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de 38 alumnos han superado con éxito el curso sobre trabajos de desmantelamiento impartido en el municipio almeriense de Carboneras dentro del plan Futur-e de Endesa para fomentar el empleo local en las actividades de desmantelamiento de la central. Esta formación, desarrollada en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo y el Ayuntamiento de Carboneras, ha tenido una duración de 200 horas de contenido teórico y práctico y la totalidad de su alumnado ha estado conformado por personas de la localidad y desempleados, según ha indicado la compañía en una nota. En esta edición, los alumnos han recibido 60 horas sobre protección de riesgos laborales básicos en el Foro Centro Abierto, lo que los habilita a trabajar en cualquier obra supervisando el cumplimiento de las actividades preventivas, y 140 horas sobre protección de riesgos laborales específicos, capacitándolos para oficios de montajes de estructuras tubulares; demolición y rehabilitación; instalador eléctrico y movimientos de tierras. Para ello, los alumnos han recibido más de 20 horas de conocimientos práctico sobre montaje de andamios, trabajos de altura y plataformas y carretillas elevadoras en la Casa de la Música, el polideportivo y las instalaciones del campo de fútbol, habiendo sido cedidas todas estas instalaciones por el consistorio. Además, se ha llevado a cabo un curso de escuela de espalda, una instrucción de carácter preventivo donde han aprendido habilidades para proteger esta parte del cuerpo. Tras el éxito de este curso, está previsto una tercera edición que dará comienzo el 5 de septiembre y una cuarta edición a inicios del próximo año. Los interesados en realizar esta formación deberán estar inscritos en el SAE como demandantes de este servicio y solicitar expresamente la realización de este curso a través de los canales habilitados: en la oficina del SAE, en el Ayuntamiento de Carboneras o mediante los siguientes teléfonos y dirección de correo electrónico puestos a disposición por el SAE: 600155025/ 600155016/ 600155009/ [email protected] La selección de los alumnos se realizará aplicando los criterios fijados en el Convenio de formación firmado entre el Servicio Andaluz de Empleo, el Ayuntamiento de Carboneras y Endesa, por los que se priorizarán antiguos trabajadores inscritos en la bolsa de trabajo de transición justa de Carboneras, elaborada por el Instituto de Transición Justa, desempleados de carboneras y resto de la provincia de Almería y mujeres. Este curso de formación forma parte del plan Futur-e desarrollado por la propia compañía y que tiene como objetivo fomentar el empleo local en las actividades de desmantelamiento de la central, así como en la instalación de plantas renovables, un sector en auge que tendrá también mucha relevancia en el entorno. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

