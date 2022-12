Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 40 usuarios de gerontogimnasia del PMD celebran un desayuno de Navidad martes 20 de diciembre de 2022 , 17:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, felicita a los mayores en esta cita navideña “por seguir apostando por el deporte en vuestras vidas” El ejercicio físico es esencial para las personas con el fin de llevar un estilo de vida saludable. En concreto, los mayores necesitan estar en contacto con el deporte y practicar actividad física en su día a día con el objetivo de mejorar su bienestar social y emocional. Son los mayores que participan en la gerontogimnasia los que han organizado un desayuno lleno de salud de cara a la Navidad para reunirse y celebrar entre risas y charlas con los compañeros. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a esta celebración que se realizó en el Hotel Barceló Cabo de Gata. Juanjo Segura ha reflejado que “es una alegría veros aquí a todos reunidos celebrando y fomentando los hábitos saludables”. En esta línea, ha agradecido que “apostéis por el deporte y lo incluyáis en vuestras vidas ya que es muy importante para vuestra salud, desde el Patronato Municipal de Deportes continuamos trabajando y mejorando los servicios para seguir fomentando la práctica deportiva en niños, jóvenes, adultos y también mayores”. Asimismo, Segura ha finalizado animando a los mayores para que sigan haciendo gimnasia, “no queremos que os quedéis en casa, viendo vuestros entrenamientos cada mañana nos sirve como un gran aliciente para seguir ampliando los servicios y mejorando los programas, todo por y para la salud de los almerienses”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.