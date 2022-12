Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión La ilusión del cambio Maribel Carrión Más artículos de este autor Por martes 20 de diciembre de 2022 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Toda decisión conlleva una gran responsabilidad, y si esta además supone dar un paso al frente para convertir tu pueblo en la ciudad que ya debería ser, a esa gran responsabilidad se le suman además la ilusión y las ganas de ser una alternativa real de cambio para El Ejido. Y soy consciente de que no es tarea fácil, y de que tenemos que trabajar unidos para conseguirlo, pero es que jamás me ha parecido que fuese sencillo ser merecedora de la confianza de las y los ciudadanos. Y bajo esa lealtad, y bajo ese respeto profundo a todos y cada uno de los ejidenses que hacéis grande a nuestra ciudad, a pesar de su carencia en infraestructuras, en políticas sociales, en servicios, bajo esas premisas no voy a descansar hasta que El Ejido recupere esa esencia y ese liderazgo que nunca debió perder. En nuestra ciudad tenemos un alto porcentaje de población activa, que supera el 70%, porque somos una ciudad eminentemente joven, con una media de edad que no pasa de los 36 años. Sin embargo, tampoco podemos desatender a ese 20% de nuestra población que tiene entre 0 y 15 años, ni mucho menos a ese casi 10% que ya alcanza los 65 años en adelante. Y para ello tenemos que tener muy claras las necesidades y las realidades a las que se enfrentan cada día todas estas personas, y como responsables públicos trabajar muy duro para solucionar sus problemas, los obstáculos a los que se enfrentan cada día, para cambiar y mejorar la vida de la gente. Nuestra ciudad está conformada además por una sociedad muy diversa. Contamos con una tasa de población de origen extranjero que supera el 30%, un porcentaje que se duplica en núcleos como Santa María del Águila, San Agustín o Las Norias de Daza. Por eso tenemos que apostar, y voy a apostar como candidata, por un municipio integrador. Porque la base de todas nuestras políticas deben centrarse en la convivencia intercultural. Porque una ciudad donde residen, donde trabajan, donde estudian, donde se encuentran más de cien nacionalidades distintas, tiene que ser una ciudad donde todos tengamos cabida, pero siempre respetando y nunca olvidando nuestras normas de convivencia. Por eso ya propusimos que se impulsase ese Consejo Municipal por la Integración y la Convivencia en El Ejido, un órgano que aunque quienes ahora gobiernan pretenden convertir en otra cosa bien distinta, las y los socialistas de El Ejido tenemos muy claro que debe estar bien representado por la realidad de la sociedad ejidense. Porque necesitamos espacios para la convivencia intercultural, porque está muy bien hablar de cohesión social y de diversidad cultural, pero el lenguaje y las palabras no sirven de nada si no las llevamos a la práctica. Si no practicamos verdaderas políticas de integración y de convivencia. Y cómo olvidar al hablar del modelo de ciudad que queremos conseguir, a nuestro principal sector productivo, nuestra agricultura. Nuestro principal motor económico y que, junto a toda nuestra industria auxiliar, ha hecho que El Ejido siga creciendo a pesar de que quienes llevan gobernándolo 30 años no hayan sido capaces de estar a la altura. Porque contamos con un gran potencial económico, turístico y de oferta laboral en todos los sectores pero que no sirve de nada si quienes están al frente se olvidan de lo más básico que debe marcar siempre la labor de servicio público, de la vocación pública, de trabajar por y para la gente. Por y para solventar los problemas de quienes depositaran o no su confianza en nosotros en cada momento, necesitan de nuestro buen hacer, de nuestro diálogo y entendimiento y sobre todo, de nuestra conciencia y convicción de ser defensores de lo público. La apuesta por la Cultura, el Turismo, por hacer atractivo nuestro municipio a quienes son nuestro presente y nuestro futuro, a nuestros jóvenes. Apostar por una mayor oferta formativa adaptada a sus necesidades y demandas, por su empleabilidad y su emprendimiento. Por su acceso a la primera vivienda y oportunidad laboral. Y por un El Ejido accesible, limpio, más seguro. Como dije al principio, nadie dijo que fuese tarea fácil, pero tengo claro que tenemos lo más importante, la ilusión del cambio. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Maribel Carrión Candidata a la Alcaldía de El Ejido por el PSOE 1 artículo Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)