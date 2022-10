Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ayudas municipales de carácter social viernes 28 de octubre de 2022 , 20:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local celebrada hoy y presidida por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, se han aprobado sendas propuestas del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana relativas a la concesión de ayudas económicas a familias con menores, por importe de 11.760 euros, y de adjudicación del contrato menor para los servicios de evaluación, elaboración, redacción y diseño del II Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios. Este contrato se ha adjudicado a la empresa Auren Consultores por importe de 11.998,36 euros. II Plan Municipal de Servicios Sociales Según ha explicado la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, en rueda de prensa, “en el el objetivo de desarrollar una mejor política social y prestar unos servicios sociales de máxima calidad, este II Plan Municipal de Servicios Sociales será el instrumento que de coherencia al proceso global de la Intervención Social, en respuesta, a las necesidad sociales actuales y emergentes de toda la ciudadana del municipio de Almería”. El II Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios 2022-2026 constará de varias partes entre las que se incluirán aspectos como marco normativo, accesibilidad, principios rectores, objetivos, metodología, líneas sstratégicas, temporalización, indicadores de evaluación... Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.