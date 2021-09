Almería 45.000 almerienses reciben 1,2 toneladas de alimentos del Plan de Ayuda miércoles 29 de septiembre de 2021 , 10:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La segunda fase del programa comenzó el pasado 13 de septiembre. Cruz Roja y el Banco de Alimentos distribuirán los productos entre 133 organizaciones para que los hagan llegar a las personas que no pueden adquirir alimentos de forma regular



El Plan de Ayuda Alimentaria reparte estos días en la provincia de Almería 1.274.830,08 kilos de productos entre 45.248 personas necesitadas en situación de dependencia social y/o económica. Se trata de la segunda fase de este programa que, en una primera fase desarrollada el pasado mes de junio, ya repartió 746.580 kilos de alimentos. El coste de las 1,2 toneladas que se reparten en la actualidad asciende a 1.184.877,98 euros.



Cruz Roja y el Banco de Alimentos, que son los dos centros de almacenamiento y distribución autorizados en Almería, distribuyen los productos entre 133 organizaciones asociadas de reparto que, a su vez, son quienes atienden directamente a los beneficiarios de estas ayudas.



La cesta de 11 alimentos, nutritivos, básicos, de fácil transporte y almacenamiento y poco perecederos, permite que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés. Manuel de la Fuente destaca que el programa sirve para “prestar ayuda a quienes están en una situación más desfavorecida”.



El Fondo de ayuda Europea para las personas más desfavorecidas cofinancia en un 85% la compra de estos alimentos. El 15% restante se financia por el presupuesto nacional.



El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) –que compra los alimentos a las empresas adjudicatarias- y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, son los organismos intermedios de gestión del Programa Operativo, que implementa una serie de medidas de acompañamiento dirigidas a favorecer la inclusión social de las personas más desfavorecidas destinatarias de la ayuda alimentaria.



En el marco del Programa 2021, el FEGA ha comprado, mediante un procedimiento de licitación pública, más de 59,2 millones de kilos/litros de alimentos: arroz blanco, garbanzo cocido, conserva de atún, pasta alimenticia tipo espagueti, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva, cacao soluble, tarritos infantiles de fruta y de pollo, leche entera UHT y aceite de oliva.



La Subdelegación del Gobierno en Almería actúa, a través de la Dependencia de Agricultura, como Unidad de Control del programa.

