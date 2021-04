PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Opinión 4M: Madrid me mata Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por martes 27 de abril de 2021 , 15:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia "La Inquisición, como es sabido, es una invención sumamente cristiana para hacer al papa y a los monjes más poderosos, y para convertir en hipócrita a todo un reino". Voltaire. El Parque Emir Mohamed de Madrid muestra el recuerdo y homenaje al gobernante andalusí Omeya de Córdoba que fundó la Villa originaria de la ahora capital del Estado español, a mediados del siglo décimo. Todavía puede observarse un lienzo perimetral de ciento veinte metros de la antigua muralla musulmana. El emplazamiento defensivo fue escogido por disponer de un riachuelo, afluente del Manzanares, el cual transcurría por la actual calle Segovia, al que los ingenieros y alarifes andalusíes dotaron de canalizaciones para la provisión de sus primeros habitantes y para evacuar aguas residuales. De ahí deriva su nombre original que da lugar al actual, de Mayrit, que ciertos malintencionados arabistas catalanes, no sólo de la charnegada - quizá inspirados por el racismo clerical-franquista 'voxmitivo' -, pretenden traducir peyorativamente como 'alcantarillado, cruce de cloacas', y que en realidad significa 'confluencia de corrientes, de vías de agua'. El acta fundacional de esta ciudad islámica en sus albores lo desvela la catedral que hoy se levanta, a un costado del Parque antedicho, sobre la mezquita del mismo nombre: de la al-Mudaina, de 'la pequeña ciudad' en árabe, la Almudena. Así surgió esta urbe morisca donde el racismo más ignorante, abyecto y criminal pretende negar un espacio para vivir a menores musulmanes, emigrados de su hogar por la Miseria, o la brutalidad y el abandono derivados de aquella. Todo muy acorde con los sedicentes valores cristianos de ciertos manipuladores politicastros actuales, sus gorilas y 'perrodistas' en nómina: fingen creer en dar posada al peregrino, pan al hambriento y dejar que los niños se acerquen a ellos... pero si arrumbaran a las infelices criaturas en campos de concentración, mejor. A dios rogando y con el mazo dando, lo de siempre. Por entonces, cuando Castilla no era ni un proyecto de reino, no pocos 'patriotas' allende el Duero comenzaban a ser satélites del imperialismo carolingio en expansión. Sirviéndose de la credulidad de los navarros, que con la excusa 'religiosa' del primitivo camino francés de Saint Jaques - advocación de un imaginario 'Santiago apóstol' jamás fallecido al noreste peninsular, se aprovecharon de la tumba del obispo Prisciliano casi perdida su memoria al que los mismos trinitarios ejecutaron -, y del reclamo fraudulento colonialista de la inventada 'nueva Galia' en Galicia o el reeditado gabacho Lyon cañí ('León', construida sobre los restos de un campamento romano), dieron puerta franca durante siglos a infinidad de exiliados. Los menores no acompañados huérfanos abundaban sin mengua porque huían, generación tras generación, de las sangrientas escabechinas bélicas feudales más allá de los Pirineos. Convertidos en 'peregrinos' por la astucia papal, constituirían la barata carne de cañón dispuesta a ser fanatizada en la Ribeira Sacra, plagada de templos y monasterios a tal efecto, o entrenados militarmente para la rapiña de los bienes inmuebles, y la ocupación de sus tierras fértiles, a costa de 'los herejes del sur'; es decir, los andalusíes, sin importarles que aquí se mantuviesen abiertas, junto a las mezquitas, iglesias y sinagogas... La excusa para el pillaje, si está bendecido, es lo de menos. Lástima de que por aquello del 'Roma no paga traidores', tanto gallegos como navarros vieran truncados sus reinos bajo el inicio de la hegemonía castellanista. Por estos planes protoimperiales de saqueo en la órbita de los francos, Mayrit (Madrid) nació como enclave defensivo de frontera, crisol de culturas, al igual que Guadalajara (de Uadi al Hiyra, Vía o Valle de la Hégira, del Exilio). Sin embargo, debemos resaltar que el primer madrileño universal fue el sabio andalusí nacido en el 950 al lado de la orilla del Manzanares: Maslama al-Mayrití, el Madridí o Madrileño. Astrónomo, físico, matemático y químico, el llamado 'nuevo Euclides' de Europa occidental tuvo por discípula a su propia hija, según la tradición nos cuenta, Fátima al-Mayritía, la Madrileña. Por esta razón, ella fue la primera mujer científica conocida de Madrid en su milenaria historia como ciudad. Tuvo por discípulos a los gigantes del espíritu humano, muchos siglos adelantados a su tiempo, los también andalusíes Ibn as-Sahm (el Abulcasís de los latinos) y al-Saffar. Tres exoplanetas en la Galaxia Andrómeda, de la estrella binaria Titawin, recientemente descubiertos, han sido bautizados con sus nombres, gracias a la propuesta ganadora del Club Astronómico Vega de Marruecos, debido a su importancia pionera de la ciencia astronómica (sí, un planeta cuatro veces mayor que Júpiter, a más de 40 años luz de la Tierra se llama el Mayrití, el Madrileño, por aquel gran sabio andalusí... y vosotros, 'haters' rojipardos merengues o colchoneros, qué... ¿otra vez campeones de Europa?). Tan sólo una plazucha en una urbanización privada recuerda en la actualidad al titán del conocimiento Maslama, primer madrileño insigne, con muy escaso interés de su inmenso Legado en la Complutense. Luego se llevan algunos las manos a la cabeza por la proliferación de los bulos, de la irracionalidad, de la violencia... ¡dejad de una vez los complejos con que nos infecta la clerecía ultramontana y su sicariato parafascistoide! Han pasado más de mil años, pero seguro que hasta el turolense cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con su precioso apellido de tanta solera califal, podría evocar estos recuerdos para la historia con discreto cariño, a pesar de que su jefe, el porteño de la Compañía Francisco I, se dedique a excitar el odio ideológico beatificando a cascoporro 'mártires de la cruzada' golpista de 1936, y de que no pocos de sus obispos aspiren a canonizar a 'san' Francisco Franco, como en el Palmar de Troya. Ah, qué tiempos de gloria aquellos cuando el dictador sacralizado salía bajo palio tras su misa dominical, con los curas brazo en alto, tras agotadoras jornadas firmando sentencias de muerte, permitiendo incautarse a los alzacuellos de casi tantos bienes públicos como se les antojase... Cesión de soberanía y despojo que prosigue con los cínicos pepero-sociatas engañabobos y sus compinches. Los maestros de los entregados al opusinismo, pardos o colorados, que nos malgobiernan y arruinan a diario sin colmo, los primeros jesuitas, antes de conocer un calendario más perfecto que todos los occidentales, el Maya, y obsesionarse con la astrología, en calidad de futurólogos de pega con objeto de adelantarse a sus competidores, en la tarea de acopiar oro por cualquier método, tuvieron otras prioridades acordes con la presunta castidad de su ejercicio. Al expandirse el tenebrero clerical-imperialismo de los austrias mayores, y explorar las geografías y especies animales exóticas más diversas, se esforzaron por estudiar la antropología. Investigaron fascinados las costumbres sexuales de los primates, extrapolándolas a los seres humanos, para instrumentarlos de siervos con firmeza agarrados por sus pasiones genitales, no sólo en sentido figurado. Reprimir con crueldad la naturaleza humana no sale gratis: genera monstruos. Incluso para los más doctos padres ignacianos (ved los imprescindibles textos ¡Pobres jesuitas! de Garrido Tortosa y la Monita Secreta, gratis por Internet). Desde mucho antes de que el tirano carnicero de El Ferrol inventase el camelo de la 'democracia orgánica', representaba un fanático desafío encontrar el antídoto de la tentadora 'manzana' que expulsó a Eva y Adán del Paraíso Primordial. La perturbación del caletre de los chavales por la concertada represión 'educativa' nacional-católica - a la que también le hace el juego la P$OE y el exfraile (sic) Gabilondo -, y el abuso impune a inocentes chiquillos durante centurias por el infame sectarismo religioso, difícilmente pueden ponderarse las secuelas psicológicas que han afectado a generaciones enteras, arruinando los sencillos goces naturales de millones de parejas hasta el día de hoy, con chocheces retrógradas oscurantistas de 'pecado' o de 'culpa'. El cilicio bien apretadito y las autoflagelaciones penitenciales, junto con los adoctrinamientos confesionales - muy constitucionales ellos - en colegios públicos y semiprivados, acompañan hoy a los torticeros manuales sexistas de 'deconstrucción masculina'... ¿qué podría fallar? En el presente, para esterilizar a las masas prefieren los modernos procedimientos conductistas del 'feminismo' corporativo, con su misandria y arbitrarias 'leyes de autor' discriminadoras, que aceleran un envejecimiento poblacional catastrófico. ¡Qué maravillosa oportunidad, con tantas viudas sin hijos que van poblando los geriátricos que procuran controlar los purpurados con discreción, así las distintas sectas vaticanistas se apropiarán de inmuebles a cambio de costosos cuidados paliativos a las ancianas en sus últimos días! Por ello no sorprende que incluso el integrista arzobispo Cañizares se haya hecho 'feminista', como así le confesó públicamente a la política valenciana Mónica Oltra. El pobre anciano amargado terminó por enterarse que el esperpéntico supremacismo hembrista en realidad se trata de un invento patriarcal: por psicología inversa o despecho las codiciosas élites persiguen así que hasta no pocos obreros, inmigrantes y gais se hayan vuelto fascistas, despreciando dinámicas de clase. Gracias, Calvo, Montero, Villacís, o Mónica García, siguiendo la estela de aquellas tarascas Fernández de la Vega, la Villalobos, Bibiana Aído o Leyre Pajín, sois las mejores para seguir retroalimentando a los 'voxmitivos' e inyectarle vitaminas a la espabilada trepa Ayuso, colaborando con algunas de las más altas magistraturas judiciales inficionadas por la clerigalla (alrededor de un tercio según Jueces para la Democracia). ¡Cómo pudisteis olvidar, en vuestra egolatría narcisista tan mediocre, que los cientos de miles de 'machos' que habéis ido empitonando las últimas décadas, con anticonstitucionales leyes ad hoc, tenían abuelas, madres, hermanas, tías, primas, hijas, sobrinas, nietas, parientes, amigas, nuevas compañeras, y ahora se disponen todas juntas a arrollaros políticamente con la fuerza de un devastador huracán! Hoy sabemos que en fechas anteriores a la III República de 1931 - la Primera peninsular se proclamó en Córdoba en 1031 -, la labor de mina y zapa de la cohesión social, por parte de avarientas sectas destructivas al servicio del papado, fue contrarrestada con eficacia por la Masonería. Gremios de trabajadores, comerciantes, profesionales liberales, artistas, militares, estudiantes, mujeres cultivadas... se organizaron en multitud de Logias. La Revolución francesa, la Ilustración, tantas democracias y procesos de independencia en el mundo, no podrían explicarse en sus inicios sin los masones (no confundir con muchos de los actuales al rebufo del nacional-catolicismo). Siempre los mitrados patriarcas y sus descerebrados esbirros seglares les han odiado, porque con sus mismos herméticos procedimientos se movían con extremo sigilo y cautela, incluso infiltrándose dentro de sus rapaces órdenes 'religiosas', con el fin de desvelar y boicotear sus turbios proyectos. No nos equivoquemos, permitiendo que con impunidad a derecha o 'izquierda' los testaferros de ensotanados buitres nos sigan expoliando, y encima paguemos con nuestros impuestos sus intrigas sociópatas, la deriva totalitaria no podrá detenerse. Por suerte, el Pueblo de Madrid nada tiene que ver con la oligarquía plutocrática que le condena y se ríe de él con su 'ingeniería social', su corrupción impune y sus mentiras. Ya lo demostró un Dos de Mayo, cuando la dinastía borbónica perdió su Legitimidad para siempre al venderse a Napoleón, de similar forma a los 'sindicatos' oficialistas, que han perdido la suya el Primero de Mayo al ser 'de género' más que de clase. La inducida crispación que subyace a este lamentable espectáculo de la campaña política de las elecciones a la Autonomía de Madrid - calco del resto de las del Estado y países latinoamericanos -, viene de la mano de no saberse quién es quién. Como en aquellas películas de la Guerra Fría resulta difícil distinguir la persona leal de la que sirve a otros objetivos, sin descartar a los de los tentáculos en la sombra de un estado extranjero, creado para el blanqueo de capitales a escala planetaria - Karlheinz Deschner dixit - por Mussolini (Acuerdos de Letrán, 1929): el Vaticano. Aquí ya no se sabe quién hace de simple mortadeliano agente frailuno, incluso doble o triple, al servicio de la amedrentadora Obra, como prefieren denominar los opusinos a su secta.... La Obra. Seguro que no inspirado el nombrecito por la espantosa Gestapo mussoliniana, la OVRA (Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo), no seáis mal pensados. Si bien no se destacó la OVRA como otras policías políticas, la SS nazi o la soviética del NKVD, por asesinar programada y sistemáticamente gran número de opositores, no menos de trescientos mil disidentes o sin el perfil ideológico correcto en aquel sistema italiano de Terror - 'la gente emigra por el ansia de aventuras', afirmaría aquí una beata ministra de Trabajo pepera -, hubieron de exiliarse, y diez mil fueron desterrados en atroces rincones perdidos de Italia, en condiciones infrahumanas donde algunos no sobrevivirían. Por tanto, bastaba con infundir el Miedo a la población mediante estas modernas inquisiciones de empujar al desafecto al ostracismo, la tortura del confinamiento o la pobreza, para difuminar la crítica a los despóticos gobernantes, y sus nauseabundos secuaces con olor a incienso. Maslama, con su amada hija Fátima, contempla el atardecer de la Sierra de Uadi ar-Rahma ('Guadarrama', Valle o Vía de la Misericordia), mirando muy por encima de sus cumbres nevadas en una noche sin nubes. Anhelantes aguardan al marcharse el día el espectáculo de la bóveda celeste con sus incontables estrellas, extendidas en el cielo cual perlas y diamantes ignotos. Juntos emprenderán la apasionante aventura del saber, y descubrirán parte de los misterios del Universo, alcanzando la inmortalidad. ¡Y tal vez también la activista humanitaria Juani Ruiz Sánchez, represaliada en una mazmorra nazisionista con la complicidad del cobarde nacionalismo español mezquino que así protege a sus ciudadanos, por vacunar a las niñas y niños palestinos de Jerusalén Este, condenados por ese genocida régimen de apartheid que bombardea Gaza a capricho... quién sabe, quizá la heroica Juani y sus desamparados menores proscritos ya fuesen hace mil años esos esplendentes astros cuya Luz anuncia Nuevos Mundos, irradiándose hacia la Eternidad...! Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía 275 artículos http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia Contacto Contacto

