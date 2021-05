Otras noticias Ampliar 5 buenas prácticas para reforzar tu imagen de marca sostenible facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Crear un negocio más sostenible, a diferencia de lo que mucha gente imagina, no exige una alta inversión. A varios caminos posibles para conseguir reducir de forma continua los costes del negocio, reforzar la lealtad del consumidor, fomentar la moral de los empleados y encontrar oportunidades para minimizar los desperdicios. En este artículo, te presentamos prácticas para ayudarte a implementar pequeños cambios para la protección del medioambiente, a la vez que que promueves la salud, seguridad y bienestar de tu personal. Limpieza ecológica Sin darnos cuenta, vertemos con frecuencia toxinas, como amoniacos e hipoclorito sódico (lejía), en el medio ambiente. Los productos de limpieza industriales son efectivos, pero también contaminantes. Usar productos biodegradables es una manera no solo de ahorrar, sino también de reducir la contaminación ambiental. Para desinfectar, cuatro grandes aliados ecológicos son: el zumo de limón (ácido cítrico), el bicarbonato de sodio, el vinagre (ácido acético) y el agua oxigenada. Además, prolongan la vida de diversos materiales ya que no son tan agresivos y cómo los químicos. Ambiente verde Según la Agencia EFE, un 30% de las oficinas españolas padecen del Síndrome del Edificio Enfermo. Evita sumarte a esta estadística. Revisa tus sistemas de iluminación, climatización y ventilación para garantizar la mayor comodidad de tu personal. Agrega más verde a tu espacio laboral. Las plantas ayudan en la calidad del aire pues actúan como purificador natural. En Verde es Vida hay una selección con 50 plantas amigas de los interiores. Reciclaje Implementa un programa de reciclaje en tu oficina para darle el destino adecuado a los residuos que tu negocio produce con más frecuencia. Los papeles suelen ser la mayor parte de los desechos y es fácil darles un segundo uso. Esa iniciativa incentiva un cambio de mentalidad y postura no solo en el ambiente de trabajo, sino también en los hogares de tu fuerza de trabajo. Para sumar puntos a la estrategia de reciclaje, puedes invertir en regalos de empresa personalizados reutilizables, como mascarillas personalizadas homologadas. Este tipo de productos lo encuentras en páginas de e-commerce como Maxilia.es. Transporte sostenible Fomenta el uso de medios de transporte alternativos. Propón el uso compartido de coches, ofrece vales de transporte público e instala un parking seguro para bicicletas en tu empresa. El traslado activo, es decir, a pie o en bici, colabora drásticamente con la reducción de la emisión de gases CO2, responsables del efecto invernadero. Toma un poco más de tiempo, pero a la vez es una práctica física que fomenta la salud y el bienestar en general. Elimina el plástico La mayor parte de los materiales plásticos no son reciclables porque el proceso resulta muy costoso, ineficiente y es excesivamente contaminante. No se reciclan, por ejemplo, plásticos que están mezclados con otro material como pegamento, aluminio o resinas, plásticos de color, plásticos que contienen PVC o que fueron degradados por el sol, ni tampoco envases pequeños. Esas sustancias pueden llevar hasta 1.000 años para desaparecer del medio ambiente. Así que la solución es definitivamente dejar de consumirlos. Ahora está en tus manos. Implementa estos cambios de actitud para figurar en la lista de negocios sostenibles y garantizar el bienestar en tu espacio de trabajo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

