Larga vida a nuestros pueblos

José Luis Sánchez Teruel

lunes 24 de mayo de 2021

El reto demográfico es el denominador común que mantiene preocupados y ocupados, pero también muy unidos, a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de interior de nuestra provincia. Combatir el fenómeno de la despoblación se ha convertido en todo un desafío para muchas localidades que, sin embargo, se ven muy solas en esta lucha sin cuartel para garantizar su propia supervivencia.



Este fenómeno al que se enfrentan nuestros pueblos tiene su origen en el éxodo de muchas familias a las localidades de costa o a las grandes ciudades, donde tienen garantizado no solo el acceso a servicios públicos como la educación o la sanidad, sino a cuestiones tan básicas como poder adquirir bienes y servicios o simplemente sacar dinero de un cajero.



La alegría y la esperanza que ha suscitado en la localidad de Fuente Victoria la apertura en estos días de una tienda, la única por ahora en el pueblo, da una idea de la dimensión del problema. El empeño de su alcalde por hacer realidad el sueño de dos emprendedoras para abrir este comercio ha sido fundamental, como lo es también su interés porque el Gobierno de Moreno Bonilla vuelva a abrir en el pueblo el aula para niños y niñas de Infantil.



Los socialistas venimos manifestando de manera reiterada que frenar la despoblación pasa necesariamente por mantener abiertos los centros de salud o los consultorios en los pequeños municipios, disponer de un hospital de referencia al que poder desplazarse en pocos minutos y reforzar el sistema educativo para que el alumnado no tenga que matricularse en otra localidad. También que la ayuda a domicilio, los cuidados de nuestros mayores, se mantengan como un servicio de proximidad.



Este es el papel esencial que debe jugar la Junta de Andalucía para afrontar el gran reto de asentar la población en los entornos rurales, pero del que lamentablemente se ha autoexcluido su presidente. Desde el PSOE, no obstante, ya hemos anunciado que nuestra vuelta al Gobierno andaluz se hará de la mano de una Consejería específica para luchar contra la despoblación.



Frente a este fenómeno, también es fundamental que el proceso de digitalización avance y llegue a todos los rincones de nuestra geografía. Esto es algo en lo que el Gobierno de España ya está poniendo todo su empeño, de manera que vivir en un pueblo pequeño no sea un problema para las personas que teletrabajan o prestan servicios digitales.



Para que el progreso y el bienestar no dependan del lugar de residencia, la solución al reto demográfico no se puede articular entorno a la forma, sino al fondo. Este es el verdadero desafío para lograr la calidad de vida que queremos para nuestros pueblos.