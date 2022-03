Economía 5 claves para entender el éxito del Bitcoin miércoles 30 de marzo de 2022 , 10:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la actualidad la economía digital pasó de ser solo una herramienta que utilizaban pocos para estar en las manos y al alcance de todos a pesar de que no es algo que no podemos tocar, nos ha abierto las puertas para realizar un sinfín de operaciones desde cualquier lugar del mundo, registrarse aquí. De un mundo tan cambiante nace BITCOIN. Ante las necesidades de una sociedad cada vez más evolucionada y en la que la tecnología juega un papel tan importante surge un nuevo entorno digital económico, completamente diferente a la economía tradicional donde las monedas y el papel son los protagonistas. Bitcoin representa una nueva forma de intercambio de monedas digitales, como respuesta a la búsqueda de nuevas formas de pago distintas a las tradicionales ya sea con tarjetas de crédito o débito o con monedas fiduciarias. En los últimos años la economía se ha visto duramente golpeada y por ende todos nosotros hemos visto caer en muchas ocasiones los fondos de capital que considerábamos ahorros y que se esfumaron a causa de los drásticos cambios que hemos vivido en los últimos dos años. Aunque las criptomonedas representaban un mundo desconocido para muchos, resulta que para esta fecha la cantidad de usuarios se ha incrementado alrededor de 145 millones de personas, donde su mayoría poseen al menos una porción del valor de bitcoin en sus haberes. Claves para tomar en serio a Bitcoin Bitcoin puede convertirse en una divisa sólida Aunque no posee actualmente un respaldo legal que la soporte, mucho menos se ha podido controlar su volatilidad. ha demostrado su posicionamiento en el mercado digital. Actualmente han comenzado a surgir propuestas de creación de un sistema de donde Bitcon tenga una representación dual, es decir como unidad de valor y como acción financiera, a través de la cual se pueda estabilizar el precio de Bitcoin. Esto requeriría la intervención de terceros o en su defecto de la banca tradicional y los entes financieros lo que iría en contra de unos de los principios de creación del Bitcoin. Sus usuarios se hacen cada vez más fuertes y determinados Anteriormente solo los grandes inversionistas consideraban la idea de colocar sus capitales a modo de inversión en criptomonedas, específicamente Bitcoin. Es importante mencionar que los usuarios que la comunidad de bitcoin cada vez se hacen más fuertes con cada señalamiento que se hace en el mundo entero al entorno de las monedas digitales. Aunque Bitcoin es actualmente el líder de las recordemos que no es la única moneda digital, que bajo la plataforma Blockchain se encuentran miles de criptomonedas que se adaptan a los gustos y necesidades de cada usuario en particular. Tal es así la fortaleza de su proyecto que incluso gobiernos dan apoyo al uso de esta moneda digital al punto de crear hasta ciudades enteras bajo un mercado completamente digital y criptográfico. Blockchain permitió la evolución de internet como medio de valor El Blockchain nos ha permitido ver desarrollarse al Internet hasta convertirse en una plataforma de intercambio de valores. Esto debido a que no solo a través de internet hemos podido lograr transacciones con criptomonedas sino también con activos digitales como por ejemplo los NFT. Además de la ventaja que los intercambios a través de Blockchain son abiertos y quedan registrados para cualquier usuario, sin la intervención de ningún tercero que pueda manipular la plataforma y los datos que allí se generan. Ofrece la estrategia de contratos inteligentes Los contratos inteligentes ofrecen una mayor seguridad a las transacciones con Bitcoin, en efecto se pueden considerar un aval en el mundo criptográfico en donde las partes negociantes establecen las bases de una transacción y este contrato permite su cumplimiento. Una herramienta de cambio en la economía global Hasta la fecha los alcances que ha tenido esta criptomoneda han demostrado las capacidades que tiene para fluctuar en el mercado digital, es importante valorar estos alcances buscando nuevas estrategias que permitan fusionar sus características en pro de una economía más amigable. Comprar boletos aéreos, cursos en línea; comunicarnos con nuestros amigos y seres queridos a través de video llamadas, ingresar a tu página del banco y pagar servicios básicos o comprar ropa, zapatos, comida desde la comodidad del hogar y en tiempo record, es algo que hace unos años no hacíamos con tanta facilidad. Así que aún no podemos decir a ciencia cierta cuál será el futuro de bitcoin solo sabemos que será a lo grande. Conclusión A ciencia cierta Bitcoin, no es dinero efectivo como tal, en consecuencia que las operaciones que se realizan con esta moneda digital se parecen a los intercambios que hace muchos años atrás se hacían en una economía de trueque, donde el intercambio de productos se hacía de acuerdo al beneficio que le simbolizaba dicho producto a los involucrados en el intercambio, tal como se evidencia en el mercado actual donde las mercancías poseen valor representado en las monedas fiduciarias de cada país. Hoy Bitcoin ya se ha convertido en una reserva de valor, al punto que es conocido en el mundo entero como el "oro digital". Resulta sorprendente como más de diez años después de su creación esta innovadora moneda digital ha incrementado su valor alrededor de 3.000.000 de veces.

