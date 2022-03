PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad GAMEFI: Nuevo concepto que cambia los juegos electrónicos Escucha la noticia El mundo de los videos juegos, ha sido un campo donde las https://bitcoin-buyer.app/es/ más han sido empleadas y aceptadas en los últimos años, estos tienen mucha cabida en el entretenimiento personal. Una de las características más atractivas de dichas herramientas es la obtención de muy buenas ganancias por el cumplimiento de retos y actividades en los diferentes ambientes de estos videojuegos. Ahora miso se están desarrollando muchas actualizaciones y herramientas que faciliten la accesibilidad total a estos videojuegos con codiciados y populares, como lo es GAMEFi, quien está causando furor en el mundo cripto. Rasgos descriptivos del proyecto GAMEFi Es la fusión de juego y ganancias, lo cual ha logrado establecerse como una tendencia global en el mundo de las criptomonedas y de los videos juegos. En la industria de estos, se ha venido evolucionado con el pasar de los años. Los rasgos como temáticas, gráficos, calidad y sonidos han mejorado notablemente desde que se desarrollaron los primeros videojuegos, en la década de los 50. A pesar del desarrollo y crecimiento de esta industria y regida por un modelo en el que los jugadores no obtenían casi ningún beneficio económico por el tiempo dedicado al juego, esto cambio en el momento que la industria implemento la. Considerando que GameFi no es un juego de azar, pero cada juego que forma parte de este módulo emergente, exigen que los jugadores posean y apliquen una combinación de habilidad y estrategia para obtener ganancias rentables. La suerte será parte de estos juegos, pero no es el factor clave en determinación del ganador o de la recompensa financiera. Este entorno posee elementos en el juego como: tierras, disfraces, avatares, armas, tokens, oro y mascotas, los cuales se identifican con NFT: tokens digitales no fungibles que brindad y certifican la propiedad de estos activos digitales. Los jugadores compran estos activos a través del juego y pueden intercambiarlos en los comercios de NFT con la finalidad de obtener ganancias o intercambiarlos por criptomonedas, las cuales también se pueden cambiar por dinero tradicional como dólares, pesos, etc. Atractivos de GAMEFi En este mundo los jugadores en ciertas ocasiones apuestan sus activos en el juego con la finalidad de ganar intereses cada año y muchos más beneficios, los cuales se utilizan para desbloquear nuevos niveles y adquirir artículos adicionales para el juego. Simultáneamente los jugadores podrían optar por realizar la solicitud de financiamientos garantizando sus activos dentro del juego. Dentro de los proyectos de creación de GAMEFI se permite la interacción de los usuarios en la toma de decisiones, donde varios juegos brindan a los jugadores la posibilidad de seleccionar futuras actualizaciones del juego, cediendo poder para decidir sobre las partes interesadas de GAMEFi. Juega para ganar, lema de GAMEFi La estrategia de jugar para ganar es muy original y agitador de los proyectos de GAMEFi. En los juegos en línea comunes se obtiene dinero por medio de compras en la aplicación marketing de socios y publicidad. Cada jugador demanda dinero comprando elementos del juego para poder ganar y sacar lo una ventaja sobre otros jugadores, lo cual es muy común por los operadores de juegos. Este proyecto asume mecanismos de juego simples, aspecto que los convierte en fáciles de entender y navegar, lo cual permite la disminución de la selección radical al momento de los usuarios ingresar, dando posibilidad de inclusión a jugadores de todas las edades, novatos o experimentados. Conclusión GAMEFi surgió desde muy temprano junto con las criptomonedas, pero es en la actualidad donde está comenzando a tener una adopción global, una prueba el crecimiento y desarrollo de esta nueva y emocionante corriente es el boom infinito de Axie Infinity. Este videojuego se convirtió en el único en la actualidad en sobrepasar los 1000 millones de dólares por ventas de tokens durante el mes de agosto del 2021 y se han registrado más de 1 millón de jugadores interactuando a diario. El mundo tecnológico busca la innovación constante para los juegos criptográficos, logrando llegar hasta el nivel donde los nuevos proyectos de GAMEFI están llamando la atención de una gran cantidad de fanáticos, así como inyección de crédito institucional. Muchos expertos de la industria aseguran que los juegos criptográficos son el medio más viable para la implementación y el uso total de la tecnología blockchain. En función de que estos proyectos ganan confiabilidad entre los jugadores tradicionales, la adopción y demanda de criptomonedas aumentara notablemente. Los videojuegos son una forma rentable del obtener ganancias, algunos usuarios a nivel mundial ya los asumen como una actividad laboral muy lucrativa, la cual cumplen con agrado y pueden formar parte de ella con poca inversión. Una tendencia que causa curiosidad para muchos, pero se debe tener cuidado al momento de formar parte de ella. Aunque los GameFi se desarrollan en un entorno criptográfico requiere dedicación para conocer las tecnologías y formas de pago si son considerados fuente de ingresos. Las Criptomonedas y los GameFi son dos conceptos diferentes pero que se relacionan. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Noticias de Roquetas

Noticias de Vícar

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos