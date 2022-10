Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS Ampliar 5 consejos de higiene íntima femenina Escucha la noticia El término "higiene íntima" se refiere al conjunto de procedimientos que ayudan a mantener la salud adecuada del sistema reproductor femenino de manera adecuada, es decir, el conjunto de precauciones que posibilitan el funcionamiento saludable de esta zona del cuerpo. ¿Cuáles son los consejos esenciales para una buena higiene personal? En primer lugar, nos gustaría comentarte 5 consejos generales que debes tener en cuenta en tu día a día, ya que pueden tener una influencia importante en el mantenimiento del equilibrio del área genital femenina. Son los siguientes: Limpie siempre el perineo de adelante hacia atrás para evitar que los gérmenes del ano entren en la vulva y la contaminen. Antes y después de mantener relaciones sexuales, lávese las manos y el área genital para reducir la transferencia de gérmenes genitales o rectales. Use productos de limpieza que incluyan agentes de limpieza neutros que no cambien el pH de la mucosa genital ni creen irritación o sequedad. Evite las duchas vaginales (a menos que lo prescriba un médico), ya que pueden eliminar los microorganismos necesarios para proteger la vagina y causa consecuencia. No debes usar una esponja para limpiar el área genital porque podría ser un caldo de cultivo para los gérmenes. Se deben usar los dedos, y se deben mover con cuidado en los espacios entre los labios más grandes y más pequeños, así como cerca del clítoris. La zona genital femenina tiene una flora y unas características propias que hacen que su cuidado e higiene sean diferentes a los de otras partes del cuerpo. Te animamos a que conozcas tu zona genital y cómo mantener la higiene íntima de esta zona única de tu cuerpo. Para ello, existe a su disposición una amplia gama de productos que son destinados a la higiene íntima femenina. También debes recordar que ayuda a estimular punto G femenino y mejora las relaciones de pareja. Pero, ¿qué productos necesita cada mujer? Saber que tanto la vagina como los genitales externos pasan por diferentes etapas fisiológicas como consecuencia de los cambios del ciclo menstrual y del envejecimiento es fundamental para saber qué producto utilizar en cada momento. Esto se debe a que estas áreas se ven afectadas tanto por las hormonas como por los microorganismos que viven allí. Como resultado, las necesidades cambiarán de acuerdo con estas dos variables. El sistema endocrinológico está en reposo durante la infancia, lo que sugiere que la vagina tiene una mucosa delgada y apenas calentada por donde se desprenden los nutrientes. La microbiota del residente será el resultado de la contaminación intestinal y cutánea. Como resultado, los productos pediátricos íntimos son recomendados para mujeres de esta edad debido a su formulación de pH neutro, que ayuda a prevenir vulvovaginitis e infecciones de orina. Para ayudar a esta zona, que queda expuesta a cada paso con la ropa interior, en Love My Senses aconsejan combinar con un hidratante para la región genital externa. Desde la adolescencia y durante toda la edad reproductiva, el inicio de la producción de estrógenos provoca un aumento del tamaño del epitelio uterino y la secreción de un exudado rico en nutrientes, lo que facilita la colonización del útero por los lactobacilos. Este cambio de hábitat permite que microorganismos previamente no colonizados colonicen la vagina, incluidos Gardnerella vaginalis, Candida albicans y otros que pueden volverse patógenos si proliferan en exceso, en particular los lactobacilos. Por lo tanto, estas mujeres deben utilizar un producto de higiene personal diaria para prevenir la aparición de síntomas como dolor, olor, ardor y signos pictóricos que resultan del desequilibrio de la flora. El pH del fluido vaginal disminuye durante el embarazo como resultado de una mayor absorción nutricional y, en consecuencia, mayores concentraciones de lactobacilos, especialmente en el tercer trimestre cuando el objetivo es evitar el ascenso de microorganismos a la cavidad uterina. Se aconseja el uso diario de un parche de higiene íntima o Mousse de Prebiótico de higiene íntima complementado puntualmente con Prebiótico por vía vaginal para mantener un equilibrio saludable de microorganismos y tratar el sobrecrecimiento de alguna población de microbiota en particular. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)