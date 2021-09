5 millones de euros para relanzar El Toyo

lunes 20 de septiembre de 2021 , 16:14h

El Ayuntamiento presenta a la primera convocatoria de fondos ‘Next Generation’ dieciocho propuestas de actuación con un presupuesto total de 4,9 millones de euros





A casi cinco millones de euros asciende el presupuesto total de las propuestas que el Ayuntamiento de Almería presenta en su solicitud de participación en la convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística para entidades locales, en el marco de los proyectos financiables a través de los fondos ‘Next Generation’.



Dieciocho actuaciones diferentes, enmarcadas en cuatro ejes programáticos, contiene el denominado ‘Plan de Sostenibilidad Turística del Destino del Toyo’, primera convocatoria a la que el Ayuntamiento concurre para optar a los fondos europeos 'Next Generation', dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo parte de las ideas en las que ya se estaba trabajando a través de la Oficina del Plan Estratégico y que ya se avanzaron por parte del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el pasado mes de junio, cifradas entonces por más de 200 millones de euros de inversión en diferentes áreas estratégicas.



Como objetivo general, según ha detallado en rueda de prensa la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, este proyecto pretende “transformar” el destino turístico de El Toyo-Cabo de Gata, posicionando El Toyo, puerta de entrada al Parque Natural, “como destino turístico de referencia en turismo activo, dando respuesta a las necesidades del territorio como la estacionalidad turística, la accesibilidad o la movilidad sostenible”.



“Almería quiere avanzar en la mejora de su competitividad como destino turístico alrededor de la sostenibilidad, utilizando el turismo activo, deporte y entorno natural, como palanca de cambio, además de una importante apuesta por la digitalizacion”, ha explicado Vázquez. En este sentido, ha justificado que “El Toyo y su entorno precisan de un modelo de turismo sostenible y diferenciado que haga compatible su desarrollo económico y social con la preservación y puesta en valor del espacio natural del espacio natural. El turismo activo basado en el deporte y la naturaleza es un sector en auge, de carácter singular, que atrae a un tipo de visitante interesado no sólo en la experiencia sino también en la oferta complementaria a esta, condiciones que además contribuirán a desestacionalizar la demanda a partir de la diversificación de la oferta”.





Ejes de actuación

Cuatro son los ejes programáticos incluidos en este plan de actuación:



EJE 1. Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible. Este eje va orientado a la mejora, adecuación y desarrollo de las dotaciones existentes en pro de la sostenibilidad ambiental, la puesta en valor de los recursos de turismo activo y la optimización de su gestión.



Dentro de este eje se se han incluido acciones paisajísticas o nuevas infraestructuras deportivas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental, favorezcan la adaptación al cambio climático y la economía circular. Con nombre y apellido, entre las propuestas incluidas en este parte del proyecto se incluyen: la mejora de la infraestructura ciclista y el itinerario GR-92 Costacabana-El Toyo y Cabo de Gata; la creación de espacios para la práctica de deportes de playa o el equipamiento TIC de la Torre de San Miguel. El presupuesto para estas actuaciones está en 1,8 millones de euros.



EJE 2. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética. En este eje quedan incluidas actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética y la introducción de energías renovables en edificios municipales del destino turístico o la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos. El presupuesto de las actuaciones contenidas en este eje es de 787.000 euros.



EJE 3. Actuaciones en el ámbito de la transición digital. Este eje va dirigido a la optimización de la oferta y los servicios turísticos a partir de la digitalización. Quedan incluidas en este eje actuaciones en materia de posicionamiento del Palacio de Congresos (5G), mejora del Sistema de Inteligencia Turística, mejora de la atención turística inteligente y optimización de la gestión inteligente de la movilidad y consumo de productos turísticos. El presupuesto en esta línea se ha cifrado en 518.000 euros.



EJE 4. Actuaciones en el ámbito de la competitividad. Este eje esta orientado a la mejora del posicionamiento de El Toyo como destino turístico de turismo activo basado en el deporte. En este sentido el Plan incluye acciones de desarrollo de infraestructuras de golf (Casa Club), la instalación de equipamientos para la práctica de deportes naúticos, la construcción de una piscina olímpica y un skatepark para la práctica de un deporte ahora olímpico. Además de lo anterior, esta lína incluye actuaciones para la optimización de productos existentes (señalética, accesibilidad, marketing etc...), la creación de un Club de Producto de Turismo Activo, planes de captación de eventos y congresos, mejora de la competitividad de empresas locales o campañas de concienciación acerca de la sostenibilidad turística. 1.748.000 euros tiene de presupuesto este eje de actuación.