La Plaza Espartero tendrá esta nueva imagen

La Junta de Gobierno Local a propuesta del Área de Servicios Municipales, se ha adjudicado el contrato menor de las obras contempladas en el proyecto para la reparación y remodelación superficial de la Plaza Esparteros, entre calle Esparteros y calle Perpetas, junto a la calle Granada, a la mercantil 'Joaquín Rodríguez Cañadas', por importe de 42.955 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Como ha recordado la portavoz municipal en rueda de prensa, tras la la Junta de Gobierno Local, "se trata de una de las actuaciones incluidas dentro del Plan de Remodelación y Mejora de Plazas y Espacios Públicos que está acometiendo el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Servicios Municipales . Un proyecto que supone una apuesta clara por la movilidad sostenible, mediante la creación de espacios más amables a través de una mejora estética, urbanística y medioambiental". En concreto, con esta obra, como ya se informó en su día con la aprobación del proyecto de ejecución, incluye la instalación de bancos de obra con respaldos realizados en acero torneado de forja. Esta plaza, con seis grandes ficus que guardan geometría, está enclavada entre tres calles con diferentes nivel por lo que se va a aprovechar el basamento de ladrillo visto como murete de contención delimitador del espacio central. Jardineras y baldosa de terrazo de color crema con un despiece en 'espiga' y alcorques en mármol blanco, para enmarcar los árboles existentes, completarán esta actuación. Otros asuntos Parte de los veintiocho puntos incluidos en el Orden del Día de la Junta de Gobierno ha sido también la aprobación del proyecto de ejecución de las obras de construcción de un almacén agrícola en el huerto urbano municipal del barrio de Piedras Redondas, redactado por la empresa 'Proyecta Ingenio S.L.', por un importe 7.548,40 euros. Las obras contenidas en el proyecto consistirán en la ejecución de la acometida y red de saneamiento con la red municipal, reposición de firme y la construcción de una caseta con aseo accesible y taquilla/almacén de aperos. De plata rectangular, la superficie del almacén será de unos 12 metros cuadrados. Se incluirá también instalación fotovoltaica para iluminación y fuerza en la caseta. Vendrá a completarse así la dotación de este huerto que, junto a los ejecutados en los barrios también de Los Ángeles y Colonia Araceli, ha supuesto la inversión de más de 100.000 euros. En concreto este huerto urbano, para el uso de asociaciones vecinales, se encuentra situado entre las calles Sierra de Gredos, Sierra Morena y Antonia Mercé. De otra parte se ha aprobado declarar en situación de abandono cien vehículos que se encuentran en el Depósito Municipal, instando a que la empresa concesionaria 'Dornier S.A.' a que traslade estos a un centro autorizado de tratamiento, para su posterior destrucción y descontaminación. El Ayuntamiento de Almería ha acordado también aceptar la autorización otorgada por los titulares de otros cinco vehículos que seguirán también, en su caso, el mismo destino de los anteriores. En total serán los que pasen a esta situación 6 furgonetas, 72 turismos, 7 motocicletas, 19 ciclomotores y 1 bicicleta.

