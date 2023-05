Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 50 asociaciones participarán el Encuentro Vecinal en la Plaza Vieja jueves 18 de mayo de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, presenta esta jornada como un espacio lúdico y de convivencia en el que este año las asociaciones rendirán homenaje “a sus buenos vecinos” La Plaza Vieja volverá a ser escenario este sábado, 20 de mayo, a partir de las 19.00 horas, del tradicional Encuentro Vecinal, conmemorando la celebración del ‘Día del Vecino’, una cita de la que ha adelantado hoy su contenido la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, felicitando el que nuevamente este espacio vuelva a reunir alrededor de una jornada de” convivencia” al tejido asociativo vecinal de la ciudad Serán en torno a medio centenar de asociaciones vecinales las que participarán en esta jornada en la que, tal y como ha detallado la edil delegada del área, habrá distintas actividades, exposiciones, actuaciones, haciendo de este evento un espacio lúdico, con actuaciones y muestra de trabajos, y de convivencia, con el intercambio de experiencias que en el día a día se produce dentro del movimiento vecinal. La guinda final de fiesta la pondrán el concierto del mítico grupo almeriense Teddy Boys. En este encuentro, las asociaciones participantes darán a conocer “los trabajos que han realizado durante todo el año a través de mesas expositivas distribuidas en la Plaza Vieja”, ha explicado Laynez, animando a la ciudadanía a “conocer de cerca la labor que se realiza en los centros vecinales que se reparten por los barrios de la ciudad, actividades que van desde las manualidades, pintura, labores artesanales”, todo ello aderezado con “actuaciones musicales, baile, teatro, exhibidas en esta cita como parte de la actividad física en la que participan también los colectivos vecinales dentro de sus centros de barrio”. Homenaje al buen vecino El Encuentro Vecinal de este año incluye como novedad el ‘Homenaje al Buen Vecino’, “reconocimiento que partirá de los propios colectivos vecinales a aquellas personas anónimas que se lo merecen por haber estado siempre pendientes de su barrio y de sus vecinos”, ha explicado. “Más de una treintena de hombres y mujeres recibirán la tarde del sábado este homenaje en el que será, sin duda, el momento más emotivo de este Encuentro Vecinal”, entiende la edil popular. Por último, Paola Laynez ha agradecido la participación, “no solo en esta jornada, sino a lo largo del año”, de todas las asociaciones”, reconociendo una vez más en el colectivo vecinal “el alma de los barrios y un puntal fundamental en la gestión municipal, por su carácter colaborativo y reivindicativo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

