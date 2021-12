Deportes 500 deportistas superan sus límites en la Ultramaratón Costa de Almería domingo 05 de diciembre de 2021 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha arropado a los atletas en la meta y ha entregado los premios de la categoría Trail El running poco a poco vuelve a llenar las carreteras y montañas de Almería y una de las pruebas con más seguidores, y a la vez más duras, es la Ultramaratón Costa de Almería. Un total de 500 atletas han participado hoy, día 5, en esta competición con tres distancias, 32 kms., 43 kms. y 75 kms. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha seguido la prueba, primero desde Cabo de Gata, y luego animando en la entrada de los corredores en El Toyo. Además, ha sido el encargado de entregar los trofeos a los ganadores en la categoría Trail. Juanjo Segura afirma que “es una alegría ver a los almerienses de nuevo corriendo por nuestros espacios naturales y disfrutando del running. Almería es una ciudad ideal para la celebración de actividades deportivas al aire libre y este es un nuevo ejemplo”. La Ultramaratón Costa de Almería es una prueba muy exigente, que se enmarca en el Circuito Almería Activa de la Diputación de Almería, y en la que colabora el Patronato Municipal de Deportes. En concreto, la llegada ha sido en el exterior del Pabellón de Deportes El Toyo-Retamar y ha sido coordinada por el club A Qué Atacamos, cuyo gerente es Emilio Martínez, que ha entregado un trofeo al concejal de Deportes por la colaboración del PMD. Los corredores han recorrido diferentes parajes del parque natural Cabo de Gata Níjar, entre ellos Aguamarga, Rodalquilar, Isleta, La Fabriquilla, Cabo de Gata y la meta ha sido en El Toyo. En categoría Trail, 32 kilómetros, cuyos trofeos ha entregado Juanjo Segura, los ganadores han sido Jesús Rubio y Esther Gálvez. Esta última afirma que “la carrera es dura especialmente en la última parte. El paisaje es espectacular, pero deportivamente hay que venir muy bien preparado y entrenado. Estoy muy contenta por la victoria”. La cara de felicidad de los corredores al entrar a la meta demuestra la satisfacción de haber superado este nuevo reto deportivo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

