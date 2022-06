Economía 51 bares se suman al Día Mundial de la Tapa miércoles 15 de junio de 2022 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La celebración se extenderá hasta el 3 de julio para impulsar al sector hostelero Almería ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la celebración del Día Mundial de la Tapa con el tradicional brindis, punto de partida de la ruta que se podrá realizar desde el 16 de junio hasta el 3 de julio por 47 bares y restaurantes de la capital y cuatro de la provincia. En esta ocasión, el preludio de la fiesta de la gastronomía local ha tenido lugar en la Taberna El Andaluz con la participación del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) y la Obra Social La Caixa. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha señalado que “hay tiempo suficiente para disfrutar de lo que nos ofrecen nuestros bares: calidad, respeto, producto, buenos precios y ese sabor almeriense”. Asimismo, ha subrayado que “estar al lado de la hostelería es estar al lado de los almerienses” puesto que es un sector capital. La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha invitado a todos los almerienses a participar Día Mundial de la Tapa para disfrutar de “los productos de kilómetro 0 y de máxima calidad que tenemos en Almería” y ha recordado que “somos exportadores de salud de toda Europa y a través de la marca Sabores Almería y la Diputación, por lo que estamos apoyando a esos productores de toda la provincia. Estamos comprometidos con este fin solidario que beneficia a varias asociaciones que se van a beneficiar de esta acción”. El presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha agradecido el apoyo institucional en todas las iniciativas que organiza la asociación y ha animado a “disfrutar de los más de 50 establecimientos que celebran este día”, a la vez que ha remarcado la importancia de la hostelería como un pilar fundamental en la economía. Desde este jueves, la tapa será la gran protagonista en más de medio centenar de establecimientos que se han sumado a esta celebración para poner en valor una de las principales señas de identidad de la gastronomía almeriense. Además de ello, supondrá un impulso para recuperar al sector hostelero, uno de los grandes damnificados por los efectos de la pandemia que ha encontrado en esta ruta un incentivo para dinamizar su actividad. Premios y solidaridad Esta edición llega con premios, sorteos y mucha solidaridad, algo que ya viene siendo habitual en los últimos años. Cabe destacar que los colectivos Anda, Asalsido, Altea Autismo y Asperger Almería recibirán de Ashal 600 invitaciones de 2x1 para que sus asociados puedan disfrutarlas en cualquiera de los negocios que participan. Por otro lado, los 100 primeros clientes que acudan a la sede de la asociación hostelera con tickets de consumo superiores a 10 euros de dos establecimientos diferentes, recibirán una taza. Respecto a los sorteos, la participación se llevará a cabo con las papeletas que los bares y restaurantes pondrán a disposición de sus clientes. Los premios son dos tratamientos spa para dos personas en el hotel Aire de Almería; dos fines de semana para dos personas con alojamiento y desayuno con tratamiento en el Balneario San Nicolás; cinco cestas de productos de Sabores Almería; y cuatro cenas románticas. Los ganadores se conocerán el 12 de julio tras la realización del sorteo en la sede de Ashal. La actividad cuenta con el patrocinio de Ecovery, AlmeriGas, Cruzcampo, Licores Naturales, Grupo Caparrós, Rueda Distribuciones, La Gergaleña y Makro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

