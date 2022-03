Almería Ampliar 528 ucranianos han solicitado ya en Almería protección temporal miércoles 30 de marzo de 2022 , 15:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Comisión de seguimiento de desplazados por la guerra en Ucrania El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha presidido este mediodía la segunda reunión de la comisión de seguimiento de la acogida de los desplazados por la guerra en Ucrania. En la comisión están representadas, además de la Subdelegación, el resto de administraciones implicadas en la asistencia y atención de las personas refugiadas (Junta de Andalucía, Diputación y los seis ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes), así como Cruz Roja, única entidad que, en Almería, se encarga de la primera acogida. En la reunión telemática celebrada hoy, el subdelegado ha dado cuenta del crédito extraordinario de 1.200 millones de euros aprobado ayer en Consejo de Ministros para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueda ampliar plazas en el sistema de acogida para los desplazados procedentes de Ucrania. El crédito servirá también para la puesta en marcha de los Centros de Recepción, Atención y Derivación y otros gastos necesarios para la atención de las personas procedentes de Ucrania. Igualmente, Manuel de la Fuente ha explicado el nuevo Reglamento de Acogida aprobado ayer. Se trata de una norma que reforzará el sistema, mejorando su eficiencia e incrementando su seguridad jurídica. El nuevo Reglamento establece tres fases en el sistema de acogida, con una adaptación de las prestaciones e itinerarios a los beneficiarios con la vista puesta en la adquisición gradual de su autonomía. Además, el subdelegado ha aportado otros datos en la comisión de seguimiento, como las 528 personas que, hasta ayer, ya habían solicitado la protección temporal en la Policía Nacional. Asimismo, en la comisión se ha abordado distintos asuntos relacionados con la llegada de ciudadanos ucranianos, como el reparto de plazas de acogida, la escolarización de menores, el acceso de estas personas al sistema sanitario andaluz o la solicitud de homologación de títulos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Gobierno aloja en hoteles a 179 refugiados ucranianos

