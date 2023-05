Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos 6 detenidos por disparos y tráfico de drogas en Roquetas de Mar martes 16 de mayo de 2023 , 08:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado mes de diciembre se realizaron seis disparos contra una persona que se encontraba dentro de su vehículo en una zona de ocio de Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería). La victima es intervenida quirúrgicamente a causa de los disparos y el suceso causó gran alarma social La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en dos operaciones distintas, detiene a los tres autores de una agresión con arma de fuego a una persona en una zona de ocio de Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería) por un delito de asesinato en grado de tentativa y en el mes de marzo como resultado de otra investigación paralela detiene a la víctima, a la cual iban dirigidos los disparos, junto con su mujer y hermano como autores un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La primera operación se inicia el 14 de diciembre de 2023 cuando a través de la central de emergencias 112, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería tiene conocimiento de la comisión de varios disparos en una zona de ocio de Aguadulce-Roquetas de Mar(Almería). Lugar donde se desplazan, a la mayor brevedad posible, diferentes unidades de la Guardia Civil y servicios de emergencia, constatando la existencia de un varón herido por arma de fuego junto a su vehículo, que es trasladado al Centro hospitalario del Poniente, donde es intervenido quirúrgicamente. Este hecho, tuvo gran repercusión al producirse en una zona donde se concentran gran número de personas, algunas de las cuales, fueron conscientes de la gravedad de lo sucedido. Por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) se lleva a cabo el análisis y estudio minucioso del escenario donde se producen los hechos, así como la localización y recogida de las declaraciones de testigos, y el análisis del perfil delincuencial de la víctima. Como resultado de la investigación, en enero de 2023 se lleva a cabo en Almería la primera detención, la segunda produce en el marzo en Roquetas de Mar y en el mismo mes en Oviedo la tercera, constatando que, este último detenido se desplaza expresamente desde Oviedo a Almería para participar en los hechos, volviendo nuevamente a su residencia habitual. En una segunda operación, iniciada a causa de los hechos anteriores, la Guardia Civil de Almería, pone en manifiesto la implicación de la víctima en actividades delictivas por menudeo de cocaína, método conocido como “tele-coca”, actividad a la que se dedica junto con su mujer y hermano. Como resultado de esta segunda investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene en el mes de marzo a la víctima de los disparos en la zona de ocio de Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería) en diciembre de 2022, a su mujer y hermano como autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

