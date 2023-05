Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Las instalaciones térmicas también son cosa de chicas martes 16 de mayo de 2023 , 08:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una alumna del IES “El Argar” rompe el estereotipo masculino en el sector del mantenimiento de instalaciones térmicas. La única chica de su promoción que ha superado de forma brillante los módulos formativos realiza prácticas formativas en la empresa “Sistemas de Calor” Las plantillas de trabajadores de las empresas almerienses de mantenimiento de instalaciones térmicas se han configurado, tradicionalmente, con hombres. Se trata de un trabajo muy especializado donde se usa a diario taladradoras, equipos de soldadura, bombas de vacío, puente de manómetros y otras herramientas sofisticadas. A pesar de considerarse una ocupación “masculina”, la mujer se está abriendo paso, rompiendo ese estereotipo. Es el caso de Alba María Sanz Fernández, la única chica de su promoción en el “IES El Argar” de Almería que ha superado de forma brillante los módulos formativos del “grado superior de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos”. De tal forma que ya se encuentra realizando con éxito sus prácticas formativas en la empresa con sede en Roquetas de Mar “Sistemas de Calor” (SDC). Antonio Cambil Montoro, director ejecutivo de la sociedad, asegura que Alba María “está realizando de forma muy satisfactoria las diferentes tareas de montaje y mantenimiento de máquinas y equipos térmicos y de fluidos, como son los de aire acondicionado, enfriadoras, grupos de presión o cámaras frigoríficas”. Cambil expone que “tanto los profesores del ciclo formativo como los trabajadores de “Sistemas de Calor” valoran muy positivamente la incorporación de la mujer en el sector “dado que hay una acuciante escasez de este tipo de especialistas”. Del mismo modo, argumentan que “es imprescindible incorporar a más trabajadoras para romper el estereotipo de que las tareas de montaje y del mantenimiento de instalaciones deben ser realizados por hombres”. El “IES El Argar”, ubicado en el Paseo de la Caridad de Almería, ofrece ciclos formativos vinculados al sector como técnicos en “instalaciones de producción de calor”, “instalaciones frigoríficas y de climatización”, “técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos o cursos de especialización en digitalización del mantenimiento industrial”, todos ellos con escasez de mano de obra y con una tasa de inserción laboral del 100 %. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Últimos comentarios de los lectores (1) 6313 | Mariola - 16/05/2023 @ 11:19:01 (GMT-1) Titular ñoño y con tufo a machismo: sobra lo de chicas, que suena a alcanfor: está de prácticas por su valía y su brillante expediente y por eso irrumpe en un sector mayoritariamente masculino. A favor ( 0 ) En contra ( 0 ) Titular ñoño y con tufo a machismo: sobra lo de chicas, que suena a alcanfor: está de prácticas por su valía y su brillante expediente y por eso irrumpe en un sector mayoritariamente masculino.

