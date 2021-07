Sociedad 6 maneras de mantener tu vida sexual activa durante el encierro Escucha la noticia Estar encerrados nos ha dado muchos retos, como acostumbrarnos a trabajar desde casa y ser productivos, pero todos los protocolos dejaron de lado la socialización y vida sexual de las personas, por esta razón te dejo aquí 6 maneras de tener una vida sexual activa durante el encierro ya sea en pareja, solo o conociendo a alguien. Sexo con tu pareja Ver todos los días a tu pareja puede causar una pérdida del deseo, es por esto que se recomienda tener una comunicación abierta y buscar la manera de erotisarse y conquistarse el uno al otro, esta puede ser la oportunidad de realizar fantasias sexuales, juegos de roles o juguetes, pero no se olviden ni dejen de lado el uno otro. El estrés de estar encerrado puede causar la disminución del vigor sexual, pero esto puede solucionarse de muchas formas, pero lo mejor es hacerlo de forma natural por ejemplo con TestoUltra un suplemento para mejorar la función sexual en general. Recuerda ser abierto y hablar de todo lo que te preocupe o inquiete para poder seguir teniendo una relación feliz con tu pareja. Sexting Consiste en enviar mensajes, fotos o videos con contenido erótico o sexual. Es importante que lo realices con personas con las que tengas mucha confianza. La idea es que sea un juego erótico, que se de con la complicidad del otro y sea una forma de placer durante esta época de encierro, ten en cuenta los peligros del sexting y trata de protejer tu identidad. Videollamada sensual Las videollamadas sensuales son un recurso que nos da la tecnología para sentirnos compartir un momento íntimo con tu pareja cuando la tienes lejos. Si bien no existe el contacto físico entre las personas se da un contacto erótico y va más alla de mostrar las partes intimas sino compartir un deseo mutuo y posiblemente cariño. Te recomiendo que tengas en cuenta: El lugar: Asegúrate de estar solo y de no tener interrupciones, no queremos que te arruinen el clima. Trata de arreglar y ambientar el espacio para sentirte más a gusto.

Relajarte: Si es la primera vez que lo haces es normal sentirse incómodo, trata de romper el hielo y entrar en confianza y complicidad con la otra persona. Di cómo te sientes y alimenta tanto tus fantasías como las de la otra persona.

Comunicación: Tengan turnos para pedir y hacer cosas, comuniquense todo el tiempo esta es la clave para que ambos sientan placer. Trata de ser explícito con tus peticiones, en cómo se imaginan estando juntos físicamente. Las historias son una buena opción.

Seguridad: Es importante tener confianza con la otra persona, si tienes dudas o te sientes incómodo lo mejor es que no sigas adelante. Cuida tu identidad, trata de no mostrar tu cara o tatuajes, nunca sabes si esos videos pueden ser vistos por otras personas. Juguetes eróticos Te ayudan a llevar el placer a otro nivel, a salir de la cotidianidad si estás al lado de tu pareja, solo o en mediante el sexting o videollamadas. Hay muchas clases y para todos los gustos. Existen juguetes diseñados para dar placer a la distancia, mediante una aplicación, como también hay aplicaciones que proponen juegos sexuales a distancia. Contenido erótico El confinamiento nos da tiempo para ver y leer contenido erótico (solo o en pareja), te ayuda a abrir la mente, tener nuevas fantasias, tratar nuevos escenarios o situaciones, despertar la imaginación y de esta manera reactivar el deseo. Autoerotismo El autoerotismo es la posibilidad de autogestionar el placer individual, con fantasías, sueños, exploraciones, excitación y la satisfacción mental o física que no necesariamente proviene de un estímulo externo y puede acompañarse del onanismo. La masturbación es un recurso esencial para utilizar durante el confinamiento, además de ser una oportunidad de tomarnos el tiempo para conocernos mejor . Este tiempo es la oportunidad perfecta para explorar nuestra sexualidad, hasta donde llegar es una decisión personal, lo importante es que te sientas cómodo y que seas responsable contigo mismo y con el otro. No tengas miedo a probar.