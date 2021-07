Capital La Junta con el PSOE hizo 186 viviendas en la capital en 20 años y el Ayuntamiento 900 viernes 02 de julio de 2021 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los datos elocuentes fueron hechos públicos por la concejal del Partido Popular Ana Martínez Labella, en el transcurso del pleno de este viernes. Martínez Labella detalló que AVRA, que es la agencia que creó el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía para la promoción pública de viviendas, en 20 construyó un total de 186, ubicadas en los barrios de La Chanca, San Vicente y Loma Cabrera; frente a eso, puso de ejemplo que el Ayuntamiento de la capital, pese a no ser una competencia directa, con la empresa pública Almería 21, han edificado en 15 años unas 900, a las que se sumarán las que ya están en marcha. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

