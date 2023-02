Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 6.000 euros para cantar al exilio republicano jueves 16 de febrero de 2023 , 07:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La obra de Sensi Falan pagada por la Secretaría de Estado de Memoria fue puntuada de modo distinto en las dos ocasiones en que fue presentada La cantautora almeriense Sensi Falán contó con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en la presentación de su "Canto al exilio republicano", una obra que ha sido subvencionada por la propia Secretaría Estado con 6.000 euros. Pero según ha podido constatar Noticias de Almería, no ha sido fácil para la artista lograrlo, ya que en el año 2020 se quedó su proyecto entre los suplentes, por lo que no pudo ser financiado. En esa ocasión, la obra de la cantautora fue presentada por medio de la Asociación Cultural Um Al Kiram, y solicitaba 10.000 euros, habiendo obtenido 16 puntos de valoración. Al año siguiente volvió a intentarlo, pero cambió a la Asociación Para La Recuperación De La Memoria De Almería, y en esta ocasión el proyecto fue valorado con 17,5 puntos, si bien el coste bajaba a 6.000 euros. A pesar de tratarse del mismo trabajo contrasta que la puntación del proyecto es distinta en cada ocasión en elementos sustanciales. Resulta que el tribunal que le dio luz verde redujo un punto (de dos posibles) en el apartado de “Experiencia en Memoria Democrática”, y medio en el de “Experiencia similar a la propuesta” (de dos a uno y medio), mientras que le compensaba aumentando medio en “Aplicación educativa” (llegando al máximo de dos), y uno en “Interés social” (dos de máximo), y se añadió medio punto más a “Alcance y difusión” (el máximo era de uno). Hay que tener en cuenta que se trata de la misma iniciativa, pero que se valora de modo distinto en cada ocasión. Al margen de eso, en “Medios económicos propios” que un año antes tuvo cero en valoración, ahora se le aumentaba a uno, que era la mitad del máximo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Memoria Democrática apadrina el nuevo disco de Sensi Falán

