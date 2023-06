Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 6.543 plazas para 4.273 aspirantes en Almería en las oposiciones para Secundaria sábado 17 de junio de 2023 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por primera vez, la Consejería ha unificado la presentación y la primera prueba en el mismo día para agilizar el procedimiento con la constitución de 57 tribunales El domingo, 18 de junio, comenzarán en Andalucía las oposiciones para acceder a los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, en la que participarán 4.273 aspirantes en Almería. Este año por primera vez se ha unificado en un mismo día la presentación de los candidatos ante el tribunal asignado, en cuyo acto serán informados sobre el desarrollo del procedimiento selectivo, y a continuación se realizará la primera prueba eliminatoria de la fase de oposición. Esta medida agilizará y simplificará el procedimiento así como abaratará costes tanto para los opositores como a la propia Administración. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ampliado hasta 57 el número de tribunales en Almería, lo que ha permitido reducir la ratio de opositores por tribunal con la finalidad de mejorar la gestión del propio procedimiento. Las pruebas se realizarán en 18 centros educativos públicos en Almería y en sedes de la universidad pública. Con el fin de mejorar la gestión de los procedimientos para hacerlos más ágiles, transparentes, eficaces y eficientes con la inversión de los recursos públicos, la Consejería ha incluido dos actuaciones muy demandadas para avanzar en transparencia. Por un lado, los opositores podrán solicitar copia de su examen y de las calificaciones recibidas una vez publicadas sin tener que esperar al final del procedimiento, como ocurría hasta ahora; y por otro, se introduce por primera vez un plazo de alegaciones a las calificaciones de cada una de las dos pruebas. Igualmente, la Consejería pretende en esta convocatoria completar la digitalización con la presentación telemática de las programaciones didácticas para quienes superen la primera prueba. De esta forma se evita que los opositores tengan que desplazarse físicamente a los tribunales para entregarlas en persona, al tiempo que se descarga a los tribunales de la tarea de tener que recoger los documentos. Así, han sido presentados un total 416.876 documentos (cada uno de ellos con una o más páginas) con lo que se ha ahorrado una considerable cantidad de papel impreso y se consigue una mayor agilidad en el procedimiento. Este proceso también incluye medidas en materia de igualdad. A las madres lactantes se les permitirá recuperar el tiempo destinado a la lactancia en el desarrollo de la prueba. Además, también por primera vez se ha introducido criterios para flexibilizar las fechas de los exámenes en el caso de mujeres que estén de parto o en fechas inmediatamente tras el parto, sin perder garantías de rigor y objetividad, y garantizando siempre los derechos del resto de participantes en el procedimiento. Concurso-oposición El concurso-oposición comienza en Andalucía este domingo 18 de junio con la presentación de los candidatos ante el tribunal asignado, en cuyo acto serán informados sobre el desarrollo del procedimiento selectivo. Tras el acto de presentación, se desarrollará ese mismo día la primera prueba eliminatoria de la fase de oposición en las que se tendrán en cuenta los conocimientos específicos de la especialidad, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas para el ejercicio docente. La primera de estas pruebas constará de dos partes que se valorarán conjuntamente: una práctica, para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato, y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre varios extraídos al azar por el tribunal.

La segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia, consistirá en la presentación y defensa de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Cada una de las dos pruebas deberá ser superada por el aspirante con una puntuación igual o superior a cinco puntos sobre diez. Respecto a la fase de concurso, que se valorará con un máximo de 10 puntos, se evaluarán, entre otros méritos, la experiencia docente previa y la formación académica del personal aspirante. La puntuación global del concurso-oposición resultará de la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, siendo de 2/3 para la fase de oposición y de un 1/3 para la fase de concurso. 6.543 plazas La Consejería ha ofertado un total de 6.543 plazas, 6.494 de nuevo ingreso y 49 más procedentes de la reserva de discapacidad pendientes de procedimientos selectivos anteriores. Del total de puestos de ingreso, 6.021 corresponden al cuerpo de Profesores de Secundaria; 261 a Profesores de Música y Artes Escénicas; 88 de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional; 62 de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; 52 al cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 10 son para Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Estos puestos proceden de tres decretos de oferta de empleo público y corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas por distintos motivos, como jubilaciones, fallecimientos, traslados voluntarios a otras comunidades autónomas, entre otros. El procedimiento finaliza el 25 de julio con la publicación del personal seleccionado.

