60 ajedrecistas demuestran su talento en el VIII Torneo Infantil

El Parque Nicolás Salmerón acogió este evento recientemente que también contó con la visita del concejal de Deportes, Juanjo Segura Las mesas con los tableros de ajedrez esperaban como cada año a los 66 participantes, que se han sentado para divertirse en la VIII edición del Trofeo Infantil de Ajedrez. Un evento que ha servido para reunir a la cantera y probar el potencial que tiene la base almeriense.

De esta manera, la zona infantil del Parque Nicolás Salmerón recibió a diferentes deportistas y aficionados de la capital y algunos clubes de la provincia. Bajo la organización del Club de Ajedrez Indalo, tuvo la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, además de Nacex e Integra2.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó la experiencia que estaban teniendo los asistentes para comprobar las partidas que se desarrollaron en el enclave céntrico de la ciudad. Se trata de un torneo que, además de la participación de jugadores pequeños, se permite a los padres y aficionados que realicen otro subtorneo.

Los ganadores de las categorías fueron en la categoría petate: el campeón, Daniel López Salmerón del Club de Roquetas de Mar y el subcampeón, Izan Sola Mirallas del Club El Rey de Huércal.

En la categoría prebenjamín, el campeón fue Ángel Mullor Peña del Club de Benahadux, la campeona, Lara Molina Bertomeu del Club de Benahadux. Mientras que los subcampeones, Francisco Mullor Peña, del Club de Benahadux. El campeón No Federado fue Yoel Angola Barrios del Peña Santa Eulalia y el campeón Club Indalo No Federado de Diego Pérez Espinoza.

En categoría benjamín, el ganador fue el campeón Fausto Barranco Suarez del Club de Ajedrez El Rey y la campeona, Jimena Gallardo Parra del Club de Benahadux. El subcampeón, Mario Perals Martínez del Club El Rey de Huércal mientras que, el campeón No Federado fue Liam Martínez Guardia del Club de Roquetas de Mar y el campeón del Club Indalo No Federado, Guille Barranco López.

Para la categoría alevín, el campeón fue Hugo Guillén del Club El Rey de Huércal, la campeona fue Irene Hernández del Club de Ajedrez Indalo y el subcampeón José Aguirre Archilla del Club Benahadux. Mientras que el campeón No Federado fue Carlos González del Club El Rey y el campeón Club Indalo no federado fue Jorge Portero.

Para la categoría infantil, el campeón, Norberto Diaz León del Club de Ajedrez Indalo. Mientras que la campeona, Sandra Hernández López del Club de Ajedrez Indalo. En cuanto a los subcampeones, Alba Barranco López del Club de Ajedrez Indalo y el club Indalo, Natalia Portero Bravo.

En el caso del torneo para padres y madres de jugadores inscritos, el campeón Carlos Javier Jiménez Fernández del Club de Benahadux, la campeona fue María del Mar Ramón Rodríguez del Club Círculo Mercantil de Almería, el subcampeón, Francisco Mullor Cabrera del Club de Benahadux y del club Indalo: David Hernández Marín.

En la categoría general, el campeón fue David Jiménez Freniche del Club de Ajedrez Indalo y la campeona, Claudia Mullor Peña del Club de Ajedrez Indalo mientras que el subcampeón fue Ismael Asensio del Club Círculo Mercantil de Almería y en el Club Indalo, Benkiran Amin Debbagh Boutarbouch. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

