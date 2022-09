La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Tíjola

El sorteo de este fin de semana de la ONCE han dejado uno de sus Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman un premio de 240.000 euros, en la localidad almeriense de Tíjola.

Francisca Galera, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2013, vendió este cupón premiado este sábado en su quiosco, ubicado en la Carrera Virgen del Socorro, de Tíjola. La ONCE dejó un premio igual, otro Sueldazo de 240.000 euros repartidos en diez años, en Estepona, y ayer domingo el mismo premio en un estanco, establecimiento colaborador de la ONCE, de Alhaurín el Grande, en Málaga.

El sorteo de la ONCE de este sábado, tenía como protagonista el Año Jubilar de la Virgen de la Junquera, en La Coruña, mientras que el del domingo estaba dedicado al Centenario del CD Castellón.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrecerá mañana martes, 6 de septiembre, un bote de 13 millones de euros.

Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.