Sucesos Ampliar 60 bomberos en el incendio de Berja activo durante toda la noche sábado 23 de enero de 2021 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La consejera Crespo acudirá este sábado a la zona, mientras que la presidenta del Parlamento ha mandado ánimo a los vecinos de la zona, y el presidente de la Diputación se mantiene alerta Hasta sesenta bomberos forestales del dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca), han actuado durante toda la noche en el incendio desatado en la Sierra de Gádor, en el término municipal de Berja, y más concretamente en el paraje de Castala. Junto a ellos han estado dos agentes de medio ambiente, un técnico de operaciones, un técnico de extinción, seis vehículos autobomba y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF). El incendio que se inició sobre las 14:40 horas del viernes se ha visto avivado por los fuertes vientos de la zona, que han llegado hasta los 80 kilómetros por hora, lo que unido a la orografía del terreno, dificulta enormemente los trabajos de extinción. Así, se desplegaron 49 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, seis camiones autobomba, la unidad médica de incendios forestales y uno de los mandos. REACCIONES La consejera de Desarrollo Sostenible, la almeriense Carmen Crespo, ha confirmado su presencia este sábado en el lugar del fuego y ha destacado que "El viento está poniendo complicadas las labores de extinción de los grandes profesionales del Plan Infoca que están haciendo un arduo trabajo en el #IFBerja. Todo mi apoyo a los que quedarán desplegados esta noche para combatir el fuego", mientras que la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha confirmado vía Twitter que está "siguiendo con preocupación" el incendio registrado en la Sierra de Gádor. "Mucho ánimo y agradecimiento a todos los profesionales que trabajan en la extinción de las llamas", ha dicho. En el mismo sentido, la presidenta del Parlamento Andaluz, la almeriense Marta Bosquet, ha usado Twitter para señalar que estaba "Siguiendo con preocupación el #IFBerja en el Parque de Castala, complicado por el viento durante toda esta tarde. Mucha fuerza a los vecinos de la zona, a los profesionales del @Plan_INFOCA y a los servicios de emergencia que están trabajando para su control y extinción.". Por otro lado, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, se mantiene en permanente contacto con el alcalde de Berja y subraya que "Castala forma parte de los recuerdos de miles de almerienses". Por último, la Policía Local de Berja agradece las llamadas de vecinos ofreciéndose voluntarios para ayudar, si bien "desgraciadamente de momento no podemos hacer nada, salvo confiar en que los profesionales del Infoca puedan trabajar y las condiciones climatológicas sean favorables". Asimismo, hace un llamamiento a no usar la pista forestal, para no entorpecer las labores de extinción. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Grave incendio forestal en Berja

