La Cámara de Comercio está preocupada por los escasos avances del AVE

La Cámara de Comercio de Almería muestra su inquietud antes los escasos avances de las obras del AVE en la provincia de Almería.



Con una partida cercana a los 590 millones de euros para la línea de alta velocidad entre Almería y Murcia recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, la situación se mantiene prácticamente como estaba y progresa como sería deseable.



A punto de concluir el primer mes del año con los PGE en vigor, el ritmo de las obras no se ha incrementado ni tampoco han registrado avances significativos en los trabajos sobre el terreno en ninguno de los tramos en ejecución.



El presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, quién está manteniendo de forma regular contactos informativos con diferentes entidades, organismos y Administraciones competentes en el desarrollo de las obras de AVE en la provincia, valora con preocupación la situación de esta infraestructura estratégica.



“Cada día que pasa es un día perdido para hacer uso de esa importante inversión comprometida en los presupuestos del estado para este año: cada día que pasa, el tiempo corre en contra de los plazos necesarios y requeridos en cada tramo”. Defensa de actual trazado del Corredor

A la ralentización en el desarrollo de esta infraestructura crucial para competitividad de la provincia, se suman informaciones de fuentes que alertan sobre una posible modificación del trazado del Corredor Mediterráneo con un posible trazado alternativo por el interior de la Meseta, que dejaría al margen de la red de alta velocidad al sureste español, en concreto a las provincias de Almería, Murcia y Alicante.



En medio de este contexto, cabe recordar que el Corredor Mediterráneo en Europa es un eje de la Red transeuropea de transporte (TEN-T),​ Su inclusión la lista de los nueve proyectos prioritarios (red básica) de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) fue ratificada por el del Parlamento Europeo en 2013. Ello implica, entre otros aspectos, que recibe financiación del programa Conectar Europa, con aporte de cofinanciados por la Unión Europea (UE) del 40%.



Además de formar parte de la Red Transeuropea en su trazado actual, la Cámara de Comercio, a través de su mantiene contactos con representantes políticos y organismos competentes para recabar información en el sentido al que apuntan algunas noticias interesadas en un posible cambio del trazado que priorice la conexión entre los puertos de Algeciras y Valencia.



Hasta el momento, de las conversaciones mantenidas la conclusión obtenida es que un cambio de trazado no está ni encima de la mesa ni en los planes de organismo gestor de la infraestructura del AVE Almería-Murcia.



El presidente de la Cámara se remite además a la intervención del ministro de Fomento en la Cumbre por el Corredor celebrada en noviembre pasado en Valencia en la que explicó que “el Corredor Mediterráneo ahora tiene una oportunidad de recibir inversiones de los fondos comunitarios para la reactivación económica al estar alineado con las exigencias del plan de la Unión Europea” .



En su opinión, tenemos que centrarnos y unir todos los esfuerzos, tanto la sociedad civil como los representantes parlamentarios de todos partidos políticos para reclamar a la Administración que acorte los procedimientos de tramitación de los contratos públicos, para permitir "invertir y ejecutar las partidas previstas para el AVE a Almería y los fondos europeos para esta infraestructura vital para el Levante español”.



