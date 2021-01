Sucesos Grave incendio forestal en Berja viernes 22 de enero de 2021 , 19:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Efectivos del dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) trabajan para sofocar un incendio que se ha declarado en un paraje de Castala, en Berja (Almería), donde los fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros según el aviso de meteorología, están complicando las labores de extinción.



El Infoca ha explicado que el incendio se declaró sobre las 14,40 horas y que se ha desplegado un fuerte dispositivo terrestre con el que estabilizar las llamas ante la imposibilidad, de momento, de emplear medio aéreos.



Así, se han desplegado 49 bomberos forestales, dos agentes de Medio Ambiente, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, seis camiones autobomba, la unidad médica de incendios forestales y uno de los mandos.



El aviso amarillo de la zona por vientos se une a la escarpada orografía, lo que también dificulta la intensa labor de los equipos que trabajan, por el momento, para contener las llamas y evitar que afecte a la masa arbórea.

