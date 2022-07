Deportes 600 deportistas en los Juegos Deportivos Municipales de Balonmano lunes 11 de julio de 2022 , 20:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, entregó las medallas a los jugadores en el acto de clausura, donde se han inscrito 44 equipos Los Juegos Deportivos Municipales de Balonmano se despiden hasta el próximo curso. La competición que organiza cada año el Patronato Municipal de Deportes sirve para que los deportistas de diferentes clubes puedan formarse y seguir creciendo con los valores que brindan las disciplinas. El balonmano ha puesto el broche de oro a la competición donde han participado 44 equipos y casi 600 jugadores todos los fines de semana en diferentes instalaciones municipales. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acudió al acto de clausura donde estuvo presente la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de balonmano. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a todos los deportistas de balonmano. “Después de la covid-19 hemos vuelto con muchas ganas, es una ilusión enorme ver las pistas llenas cada fin de semana y lo habéis hecho posible gracias a vuestro comportamiento, espero que para el próximo curso sigáis aprendiendo y formándoos con el mismo compañerismo que este curso”, indica. Así, esta disciplina de balonmano firma una temporada exitosa que continuará formando a la cantera para el próximo curso gracias a la labor indiscutible e impecable que hacen los distintos equipos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

