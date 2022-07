Capital Antes de final de año se prolongará el acerado de Carretera de Níjar lunes 11 de julio de 2022 , 22:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta actuación tendrá su continuación con una modificación en el planeamiento que permita desarrollar la urbanización de la zona de acuerdo al Plan General Vigente La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado hoy, en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria celebrada por la Corporación municipal, la ejecución de las obras, antes de final de año, de acerado y alumbrado público en la Carretera de Níjar-.Los Molinos, mejorando así las condiciones de accesibilidad de esta zona, respondiendo así al compromiso ya adelantado a los vecinos el pasado mes de junio. Unas obras que el Ayuntamiento de Almería podrá enfrentar, con una inversión de aproximadamente cien mil euros, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, aprobado el pasado viernes, aceptando la cesión de 1.267 metros cuadrados de suelo, con reserva de aprovechamiento a favor ‘Fajenemi S.L.’ para acerado público incluidos en el ámbito PDEI-10/180 del PGOU98 de Almería. “Era este un paso necesario en el que venía trabajando el Ayuntamiento desde hace mucho tiempo”, ha explicado Martínez Labella, quien ha tachado de “ventajista y oportunista” la moción presentada por el grupo municipal socialista en este sentido en la que solicitaba además la urbanización de los terrenos alrededor del antiguo Castillo del Diezmo y la ejecución de los espacios libres y equipamiento de servicios de interés público y social contenidos en el actual PGOU para esta zona. Al respecto, la titular de Urbanismo e Infraestructuras ha anunciado también que “a corto plazo, elevaremos al Pleno una modificación del planeamiento para esta zona que permita desarrollar los parámetros que contempla el Plan General para esta zona, incluida la zona verde prevista”, recordando que el desarrollo urbanístico de este ámbito corresponde a los privados titulares del suelo. De acuerdo a la memoria valorada realizada por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los trabajos a realizar consistirán, además de en la demolición del actual vallado, en la ejecución de 700 m² de nuevo acerado. En el extremo junto a la calle Pilares se ejecutará un paso de peatones sobre Carretera de Níjar aprovechando la actual semaforización, que se modificará parcialmente. Por otro lado, se dotará la acera con doce unidades de arbolado y seis nuevos puntos de luz a tresbolillo de los existentes en la acera opuesta, donde además se sustituirán las ocho luminarias existentes por tecnología LED. Áreas infantiles Por otro lado, la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha defendido la gestión municipal respecto a las zonas de juegos infantiles, destacando “no solo el anumento en el número de áreas nuevas, sino que trabajamos en mantener y mejorar las ya existentes”. “Almería es una de las ciudades de España que cuenta con más áreas infantiles, casi 200, de las cuales tan solo 20 son de grava”, ha destacado a propósito de la moción presentada hoy al Pleno por el grupo socialista solicitando la sustitución de las superficies de grava de todos los parques infantiles de la ciudad. “En los últimos años se han creado once áreas infantiles nuevas y se ha anunciado, hace solo unos días, la creación de una gran área infantil en el barrio de la Goleta”, ha recordado, resaltando en su exposición ante el Pleno que “entre el pasado año y el primer semestre de este se han hecho mejoras significativas en un total de 60 áreas infantiles. Y en los próximos meses tenemos la intención de cambiar el pavimento de 54 áreas infantiles repartidas por los distintos barrios de la ciudad, entre las que se encuentran también áreas que actualmente cuentan con suelo de grava”. Sánchez ha defendido que “si bien mayoritariamente se apuesta por suelos continuos de pavimento sintético o césped artificial, hay también sectores y colectivos vecinales que vienen demandando pavimento natural para las zonas de juegos (grava/arena, cortezas de coníferas, virutas de madera o césped natural), por considerarlo sostenible, porque es respetuoso con el medio ambiente, tiene excelentes propiedades amortiguadoras, mucha capacidad drenante…” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

