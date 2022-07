Capital La Escuela Infantil de Los Almendros pasará a llamarse 'Carmen Mora Garrido' lunes 11 de julio de 2022 , 20:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La propuesta del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana deberá ahora ser autorizada por la Consejería de Educación y Deportes El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado hoy, por unanimidad, el cambio de denominación de la Escuela Infantil Municipal “Los Almendros” por el de Escuela Infantil “Carmen Mora Garrido”. A propuesta del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, el cambio de nombre de este Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo, que cuenta con una línea con tres unidades y treinta y cinco puestos de escolares, extiende el reconocimiento municipal póstumo que el pasado mes de abril rindiera el consistorio a la persona de Carmen Mora, otorgando entonces con su nombre la ubicación de una plaza en el barrio. La concejala delegada, Paola Laynez, ha recordado la importante labor social, familiar y educativa que realizó Carmen Mora al frente de la Escuela Infantil, reconocimiento que el Ayuntamiento quiere trasladar “en un acto homenaje que se está preparando”, ha adelantado. El acuerdo adoptado hoy por el Pleno de la corporación será trasladado a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía para que, por la misma, se proceda a su autorización. Modificación presupuestaria Además de lo anterior, el Pleno ha aprobado inicialmente la modificación presupuestaria por importe de 150.000 euros, financiada con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales deducido de la liquidación del presupuesto de 2021, justificado para hacer frente a las necesidades de crédito al objeto de garantizar la ejecución de los proyectos y actividades previstos para este ejercicio desde la Delegación de Área de Cultura y Educación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

