Almería Ampliar 600 legionarios parten al Líbano en misión miércoles 26 de octubre de 2022 , 20:44h Escucha la noticia La base Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería) acogerá el próximo viernes el acto de despedida de la Brigada de La Legión a los más de 600 legionarios que van a participar en la misión Libre Hidalgo XXXVIII en el Líbano, hacia donde partirán en varias rotaciones a partir de noviembre. El acto reunirá en el patio de armas a todos los componentes de la misión, que tiene al mando del general de brigada Melchor Marín Elvira. El objetivo primordial de la misión consiste en tratar de evitar la reaparición de hostilidades respetando la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y colaborar para que el Gobierno del Líbano "asuma plenamente las tareas relativas a seguridad y desarrollo en el sur del Líbano". El general jefe de la Brigada de La Legión Marín Elvira presidirá el acto de despedida junto al personal de Brilib, que formará una representación de las unidades de la Brigada de la Legión con guarnición en la plaza de Almería, para despedir a sus compañeros. El acto podrá ser presenciada por las familias de todos los componentes del contingente que, desde el día de la despedida hasta la fecha de regreso, "contarán con el apoyo incondicional de La Legión".

