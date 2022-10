Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Ocho ayuntamientos recibirán 4,6 millones de Europa para rehabilitar edificios públicos miércoles 26 de octubre de 2022 , 20:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha concedido provisionalmente 4.607.292,88 euros de los fondos europeos de recuperación a ocho entidades locales de la provincia de Almería para la rehabilitación de edificios públicos de su titularidad. Los proyectos seleccionados tienen como objetivo reducir más del 30 por ciento el consumo de energía primaria no renovable. Entre las entidades locales beneficiarias en la provincia de Almería se encuentran el Ayuntamiento de Macael, que recibirá 1.323.744,37 euros para el Edificio Pisos Macael; el Ayuntamiento de Níjar, que obtendrá 1.015.026,33 euros para la rehabilitación del edificio municipal de la calle Maestros; el Ayuntamiento de Zurgena, destinatario de 650.350 euros para la rehabilitación del Molino del Lugar; y el Ayuntamiento de Huércal-Overa, que podrá invertir 626.267,64 euros en la rehabilitación de la biblioteca pública Gabriel Espinar. También son beneficiarios el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, al que se le han concedido 539.644,84 euros para la rehabilitación integral de la casa burguesa de Torcuato Soler Bolea; el Ayuntamiento de Tíjola, que ingresará 327.070 euros para la remodelación del edificio municipal; el Ayuntamiento de Ohanes, que contará con 67.687,50 euros para la mejora la eficiencia energética y la accesibilidad en el Consultorio Médico y Centro Social; y el Ayuntamiento de Berja, al que se le han otorgado 57.502,20 euros para la rehabilitación de dependencias públicas de Protección Civil. En el conjunto del país, los fondos concedidos ascienden a 307 millones de euros y beneficiarán a 381 entidades locales de todas las provincias, lo que implica que las ayudas beneficiarán directamente a unos 16 millones de ciudadanos. Mitma ha publicado, en sede electrónica, la resolución provisional de la convocatoria en concurrencia competitiva de la Línea 1 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep local), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Tras la publicación del listado, las entidades locales seleccionadas dispondrán de un plazo de diez días para aceptar expresamente las ayudas, antes de que se publique la resolución definitiva. La convocatoria de ayudas se ha celebrado en concurrencia competitiva, lo que implica que han sido seleccionados los proyectos que mayor puntuación han alcanzado según su "calidad, solidez, enfoque integral, innovación, oportunidad y gobernanza". El objetivo del programa es ayudar a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, garantizando la reducción de más del 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable, la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación del parque edificatorio. Además, cabe destacar la dimensión social del programa y su contribución al refuerzo y mejora de los servicios públicos, ya que el 58 por ciento de los edificios a rehabilitar con ayuda de los fondos europeos se destinan a uso cultural, educativo o deportivo. Las actuaciones seleccionadas cumplen con los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, abarcando desde rigurosos compromisos de plazos de ejecución a objetivos relacionados con la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de vida. Los fondos europeos NextGenerationEU financian hasta el cien por cien de los costes elegibles de las actuaciones encaminadas a reducir, al menos, un 30 por ciento el consumo de energía primaria no renovable, y en el caso de las complementarias (sostenibilidad, accesibilidad, habitabilidad y conservación) se subvenciona el 85 por ciento de los costes elegibles, sin superar el 50 por ciento del importe de las actuaciones tipo A. Este enfoque integral, que además se ha contemplado como un criterio de valoración positivo, ha sido una de las grandes apuestas de este programa. Gracias a ello, aparte de las mejoras energéticas, los proyectos seleccionados abordan actuaciones que ayudan a solventar o mejorar carencias importantes del parque edificado público relativas a cuestiones de habitabilidad, como pueden ser el confort acústico deficiente, la calidad del aire en el interior del edificio, los problemas de accesibilidad y la mejora de distribuciones obsoletas o desactualizadas con las nuevas formas de trabajo, entre otras. Esta convocatoria, recogida en la Inversión 5 de la Componente 2 del PRTR y financiada con cargo a los Fondos NextGenerationEU, es uno de los dos pilares del Pirep, que cuenta con una inversión total de 1.080 millones de euros, de los que 480 millones de euros ya se han transferido a las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para financiar la rehabilitación energética de su parque público. Los restantes 600 millones de euros se destinan a la convocatoria del Pirep local. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

