600 plantas de marihuana intervenidas en una vivienda de El Ejido martes 11 de octubre de 2022 , 10:13h La Guardia Civil lleva a cabo una actuación contra el cultivo ilegal de marihuana y defraudación de fluido eléctrico en El Ejido La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la Operación GORRION, iniciada en julio del presente año, se ha procedido a la detención de una persona como presunto autor de diversos delitos, como el de contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas y el de defraudación de fluido eléctrico y análogos, hechos cometidos en una barriada próxima al municipio de El Ejido. Esta operación, se inicia fruto de la labor de investigación realizada sobre entornos susceptibles de dedicarse a este tipo de actividades, por los análisis realizados desde diferentes ámbitos, incluida la información recibida de las empresas distribuidoras de fluido eléctrico así como las informaciones y quejas vecinales por este tipo de actuaciones ilegales, las cuales, reportan importantes beneficios económicos a quienes las realizan. El autor, había habilitado invernaderos anexos a los propios dormitorios de las viviendas donde residía una familia. Estas instalaciones soportadas a través de enganches ilegales a la red de fluido eléctrico son un potencial riesgo para las personas que viven en la vivienda. A su vez, el olor y productos para el cultivo de estas plantaciones ilegales son nocivos para las personas y los niños que se encontraban en la vivienda en el momento de la intervención. En el trascurso de esta operación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería además de la aparatología y material utilizados para optimizar el rendimiento del cultivo, interviene más de 600 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), neutraliza dos enganches ilegales a la red de fluido electrifico. Para la producción y mantenimiento de las lámparas y climatización de las plantas de marihuana, en condiciones idóneas, utilizan enganches fraudulentos a la red de suministro eléctrico. Este servicio por parte de la Guardia Civil en Almería en la lucha contra el cultivo de marihuana y el tráfico de drogas es de vital importancia para que este tipo de actividades no se extiendan en la provincial, pudiéndose generar economías paralelas y sumergidas de actividades criminales. Tiene un especial riesgo debido a los elementos de seguridad articulados por las personas y los propios entornos de población donde se desarrollan. Utilizan personas dedicadas a la vigilancia permanente para detectar la presencia de las patrullas con el fin de dificultar ser sorprendidos, al objeto de proteger los cultivos de marihuana. Por ello, los agentes, para la efectividad de las actuaciones deben sortear estas medidas e incluso la interposición de elementos físicos y humanos para impedir la incautación de los cultivos. El detenido, junto a las diligencias instruidas se pone a disposición del Juzgado de El Ejido en funciones de Guardia.

