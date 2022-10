Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS Ampliar Los mejores deportes acuáticos de Almería Escucha la noticia No se puede dudar de los numerosos atractivos que posee la provincia de Almería. Desde monumentos históricos, como la Alcazaba, la Muralla de Jayrán o la Puerta de Purchena, sus ferias y rutas gastronómicas… Pero, sobre todo, los turistas acuden a conocer sus playas y espacios naturales, como puede ser la Alpujarra Almeriense, el Desierto de Tabernas y el Parque Natural del Cabo de Gata. Si se es amante de las actividades de acción y aventura, es en esta costa donde se va a encontrar un verdadero paraíso en el que disfrutar de los más variados deportes acuáticos. Actividades deportivas que cobran cada día mayor expectación y seguidores, lo que hace que las casas de apuestas más importantes del sector estén considerando incluir estos deportes dentro de su oferta de apuestas deportivas. ¿Quieres saber qué experiencias marítimas se pueden vivir en las playas de Almería? Sigue leyendo. 1. Kitesurf El viento y la calidad de sus aguas hacen que el litoral almeriense sea especialmente indicado para llevar a cabo deportes extremos, como el kitesurf. Playas como la del Zapatillo,, la playa de Almerimar, Culo de Perro, en la propia ciudad, o la playa de las Salinas, en Roquetas de Mar, son ideales para deslizarse sobre el agua mientras el viento propulsa la cometa de atracción a la que va unido el deportista mediante un arnés. La experiencia hará que se practiquen saltos y piruetas imposibles sobre las olas en una experiencia donde la adrenalina será protagonista absoluta. El lugar perfecto para este deporte es, sin lugar a dudas, el PN Cabo de Gata, hay que disfrutarlo antes de que se construya el futuro parque eólico previsto. 2. Flyboard La experiencia de flotar en un flyboard no se tiene en cualquier sitio. Afortunadamente, el invento del francés Franky Zapata, piloto profesional de motos acuáticas, sí está disponible para uso y disfrute de todos aquellos que busquen emociones fuertes y diferentes en las playas de Almería. Esta máquina es básicamente una tabla que se coloca a modo de monopatín que envía dos potentes chorros de agua hacia abajo, impulsando al participante hacía arriba o hacia donde la dirija. Se puede volar, saltar, mantenerse flotando… con el equilibrio suficiente, no será necesario aplicar mucha fuerza y será muy fácil pilotarlo. 3. Kayak Si se prefiere una actividad más sosegada, que permita la relajación y la tranquilidad mientras se aprecia desde una perspectiva diferente la belleza del litoral almeriense, el paseo en kayak será la actividad recomendada. También en el entorno volcánico del Parque Natural se tendrá el privilegio de llevar a cabo dos de las rutas más bonitas para hacer en este tipo de canoa, inventada por los esquimales, y que también es un Juego Olímpico desde 1936. Las rutas mencionadas son la que recorre la cueva del Tabaco y Cala Higuera, y la que lleva a visitar Piedra Gálvez y la playa de Genoveses. 4. Moto de agua Por último, una actividad que muchos han querido practicar, pero no se han atrevido por creer, erróneamente, que podía ser demasiado caro. Darse el placer de ir a toda velocidad por el agua tiene un precio muy económico en Almería, unos 60€ por 20 minutos. Una experiencia inolvidable que puede vivirse en el Cabo de Gata Carboneras, Vera, Mojácar, Garrucha, Villaricos y San Juan de los Terreros. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)