Sucesos 6000 plantas de cannabis y 220 kgs de cogollos en un invernadero de Níjar martes 09 de marzo de 2021 , 10:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Vergeles”, interviene 6000 plantas de cannabis y 220 kgs de cogollo en una finca dedicada al cultivo de cáñamo y detiene a su responsable como autor de un delito contra la salud pública.



Al llegar a la finca invernada situada en término municipal de Níjar (Almería), los agentes observan como al terreno de cultivo le precede un muelle de carga donde localizan un manto de plástico cubierto de cogollos de cannabis.



En un almacén empleado como secadero los agentes localizan plantas de marihuana en proceso de secado y útiles de corte, restos de ramas a las que se le ha arrancado cogollo y hoja y cajas conteniendo únicamente cogollos.



Al pasar a la zona de cultivo los agentes contabilizan un total de 5972 plantas de cannabis que han sido arrancadas y colgadas del revés en los alambres para su secado.



El cultivo de cáñamo está permitido bien si es destinado exclusivamente a fines industriales, es decir, aquellos cuyo destino sea la producción de fibra o semillas, o si con autorización expresa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se destina a fines científicos, médicos o de investigación.



En el cultivo inspeccionado, los agentes determinan que no se da ninguno de los supuestos permitidos, ya que se han separado los cogollos de la planta.



El responsable de la finca si bien realiza el ALTA DE LA EXPLOTACIÓN ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, no dedica el cultivo exclusivamente a producción de cáñamo industrial (fibra o semillas) al manipular y comercializar los cogollos, ni posee autorización de la AEMPS para otro uso de los contemplados en este tipo de cultivo.



De igual modo, los agentes localizan una caravana a la que se habrían anexado unas chapas construyendo así otro pequeño almacén, en cuyo interior descubren cajas de plástico que almacenan cogollos de cannabis.



Por todo lo anterior, se procede a la detención del responsable del cultivo como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión.



Las diligencias instruidas son entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería, en funciones de guardia.

