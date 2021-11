Sucesos 663 incidencias gestionó en Almería el 112 en el Puente de Todos los Santos miércoles 03 de noviembre de 2021 , 09:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 181 de ellas en la capital El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 8.667 incidencias en toda Andalucía durante el puente de Todos los Santos – desde las 15.00 horas del viernes 29 de octubre hasta las 00.00 horas del martes 2 de noviembre -, según informa el 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



Esta cifra supone un aumento del 18 % respecto al número de avisos gestionados durante el mismo periodo del 2020, cuando se atendieron 7.099 emergencias en la región andaluza. Se constata que el puente de Todos los Santos es uno de los de mayor actividad en cuanto a gestión de emergencias en las salas del 112. El incremento en el número de desplazamientos por carretera y las actividades de ocio relacionadas con las celebraciones de Halloween, muy popularizada en los últimos años, así como la festividad de 'Tosantos' elevan la actividad en el centro coordinador.



La mayoría de los avisos al 112 se han referido a asistencias sanitarias (3.812 emergencias registradas), y a casos de seguridad ciudadana (1.879). A continuación se han situado las incidencias de tráfico (746), los accidentes de circulación (594), los incidentes relacionados con animales (339), y los incendios (320). El resto de requerimientos coordinados se ha referido a anomalías en servicios básicos, solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos, entre otros.



La jornada del domingo 31 de octubre, con 2.814 incidentes gestionados, ha sido la de mayor actividad en las salas del Teléfono Único de Emergencias, y la franja horaria comprendida entre las 19.00 y las 20.00 horas la que ha concentrado un mayor número de avisos, momento en el que se llegó a atender un total de 175 emergencias en una hora.



La provincia de Sevilla, con 2.378 requerimientos, ha sido la que más incidencias ha gestionado, seguida de Málaga, con 1.675, Granada con 1.090 y Cádiz con 1.062. Después se sitúan Córdoba (704), Almería (663), Jaén (624) y Huelva (471).



En cuanto al recuento por capitales de provincia, el 112 ha atendido 1.161 avisos en Sevilla, 638 en Málaga, 380 en Córdoba y 352 en Granada. Estos días festivos han sido más tranquilos en las capitales de Almería (181), Huelva (169), Jaén (125) y Cádiz (114). Teléfono Único de Emergencias para toda Europa

El 112 es un servicio de atención de emergencias que ofrece respuesta a la ciudadanía, además de en castellano, en inglés, francés, alemán y árabe. Con ello garantiza la cobertura a todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz, independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia, algo fundamental durante estos días festivos, cuando la afluencia turística es tan importante en la comunidad autónoma. El teléfono 112 es gratuito y está disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

