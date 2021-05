670 kilos de marihuana y más de media tonelada de hachís intervendios en tres meses en Almería

La Policía Nacional detuvo a 47 personas en Almería por tráfico de drogas y han intervenido 12 armas de fuego y 116.000 euros en efectivo





Durante el año primer trimestre del año 2021, la Policía Nacional en Almería y El Ejido, ha detenido y puesto a disposición judicial a 47 personas por delitos relativos al cultivo, elaboración o tráfico de sustancias estupefacientes. Los atestados policiales remitidos a los juzgados de guardia, en los cuáles se plasmaban las pruebas e indicios sobre las actividades delictivas desarrolladas en relación con el cultivo y venta posterior de marihuana, han permitido que la casi totalidad de los arrestados ingresasen en prisión de manera inmediata.



Las organizaciones y clanes que hacen del cultivo de plantas de cáñamo su modo de vida, presentan un hermetismo absoluto, además de que en la mayoría de los casos, están ligados sus miembros por vínculos familiares, lo que dificulta en gran medida la investigación de este tipo de delitos, y el posterior arresto de sus responsables.



En las operaciones desarrolladas por los agentes, y tras una labor previa de investigación, se hizo necesario contar con una orden judicial de entrada y registro, dado que las plantaciones se encontraban ocultas en el interior de inmuebles sitos en núcleos urbanos, que en la mayoría de los casos servían de vivienda de los propios detenidos y sus familiares. En este sentido, durante el año pasado, la Policía Nacional en Almería y El Ejido registró 46 inmuebles, lo que permitió desmantelar 24 plantaciones de marihuana.





670 kilos de marihuana y más de media tonelada de hachís

En los registros llevados a cabo, los agentes incautaron 670 kilos de marihuana, 536 kilos de hachís, 200 gramos de cocaína, 2.000 pastillas de éxtasis, 10 kilos de speed, así como 116.000 euros en efectivo, y 12 armas de fuego cortas y largas.



Además, dichos cultivos indoor necesitan para su proliferación unas condiciones de luz, temperatura y humedad que sólo se pueden conseguir de manera artificial mediante máquinas conectadas ilegalmente a la red eléctrica. Dichas acometidas ilegales, además de constituir un delito de defraudación eléctrica tipificado en el actual Código Penal, suponen un problema de seguridad y salud. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones. En los últimos años se han registrado numerosos casos de incendios en instalaciones y viviendas como consecuencia de dichas manipulaciones, que han causado numerosos heridos de diversa consideración e incluso decenas de fallecidos.



En este sentido, y siempre en actuaciones conjuntas con técnicos de la compañía Endesa, durante el primer trimestre del año 2021 la Policía Nacional en Almería y El Ejido, ha desmantelado 685 enganches ilegales, de los 759 revisados



Por contra, las plantaciones de marihuana que prosperan al abrigo de un invernadero en parajes diseminados, no cuentan con dichos sistemas, ya que es la propia naturaleza quien proporciona ese medio idóneo de crecimiento, y de igual manera, no requieren autorización judicial para el registro e intervención de las plantas de marihuana.