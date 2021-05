Rebeca Stones y Mercedes Ron emocionan a sus jóvenes lectores en la Feria del Libro

sábado 01 de mayo de 2021 , 20:41h

Rebeca Stones afirma que “tus vivencias influyen a la hora de escribir”, mientras que Mercedes Ron asegura que “el movimiento literario se ha adaptado a las redes sociales”





Son dos fenómenos en la literatura juvenil y en las redes sociales, Rebeca Stones y Mercedes Ron, que han revolucionado la Feria del Libro de Almería con su presencia, y dentro de la cultura segura y con distanciamiento social, han sido aclamadas por sus jóvenes seguidores que les han escuchado con admiración en el coloquio moderado por la periodista Belén García Vélez en la Carpa de Actividades. Una deliciosa charla en la que han demostrado el compromiso con las letras y sus lectores, con novelas donde abordan principalmente el amor, pero en cuyo argumento también incorporan cuestiones que interesan a su generación, como la justicia social, la crisis medioambiental, el bullying la separación de los padres o el primer noviazgo. Y lo hacen, como afirma Mercedes Ron, de forma responsable. “Soy más consciente del público que me lee. Tengo una obligación con ellos, por ejemplo de transmitir relaciones sanas”. Una frase que apoya Rebeca Stones, “tus vivencias influyen a la hora de escribir”.



Con un agradable sol y en un ambiente relajado, las dos escritoras se han embarcado en un viaje por las profundidades de su última novela. Rebeca ha presentado su cuarta obra, ‘Sotavento’, un libro de aventuras, la historia de Marco, un joven gobernante de una isla que desaparecerá por falta de recursos. Pone en marcha una expedición para buscar un nuevo lugar para sus vecinos y se embarca en una aventura que le cambiará la vida. Mercedes trae recién salida del horno la tercera parte de su trilogía ‘Dímelo’, su octavo libro, en este caso ‘Dímelo con besos’, el final de una saga de amor, que comenzó a escribir y casi terminó en Bali, donde le pilló el confinamiento por la pandemia del Covid. Mercedes confiesa que “soy una persona romántica, escribo en primera persona y en pasado”, mientras que Rebeca es todo lo contrario, “yo siempre escribo en presente. Cuando empiezo el libro sé cómo acabará, y al final de cada capítulo dejo una puerta abierta para enganchar al lector”. La autora gallega ha confesado que “Mía, la protagonista de ‘Ocho’ es mi personaje favorito”, mientras que la argentina, afincada en Sevilla habla de Marfil, la joven que viene en Nueva York en el libro del mismo nombre, es su preferida.



Dada su edad, Rebeca (20 años) y Mercedes (27 años), el espacio digital forma parte de su vida cotidiana donde triunfan también con influencers. Rebeca Stones reivindica “la separación entre ambos mundos. Primero soy escritora y luego influencers. Me da rabia que nos menosprecien por el hecho de tener muchos seguidores, pero mi sueño siempre ha sido ser escritora y actriz, y eso va siempre por delante”. Mercedes Ron, sin embargo, ha tenido en las redes sociales un aliado pues “mis primeras obras se publicaron en una plataforma digital, que es la que me dio popularidad. No me influye. El movimiento literario se ha adaptado a las redes sociales y hay que entenderlo”.



Por último, han animado a la lectura a los jóvenes, paso que consideran básico para después poder escribir. Y a partir de ahí “paciencia y hacerlo desde el corazón”, piensa Mercedes. Una frase que desarrolla Rebeca, “lucha por tus sueños, pero si no lo consigues no pasa nada. Escribe por ti”.



Tras el coloquio, han dedicado su tiempo a firmar los libros de sus emocionados lectores. Como afirmó en el coloquio una joven entre el púbico, “me hacéis soñar cosas, vuestras novelas son magia”, lo que ha provocado la sonrisa de ambas escritoras. “Es lo más bonito que se puede decir a un escritor”, coinciden felices con la experiencia con los jóvenes lectores de Almería en la Feria del Libro.