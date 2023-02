Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 7 ADGS de Almería podrán acceder a ayudas de 4 millones de la Junta martes 21 de febrero de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de la convocatoria de ayudas dirigidas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de Andalucía que han colaborado en 2022 en la ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades Animales. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogerá en breve la apertura del plazo para solicitar estos incentivos con financiación europea y que cuenta con un presupuesto de la comunidad autónoma de cuatro millones de euros. En concreto, las subvenciones se destinan a compensar los gastos derivados de la adquisición de vacunas, del material necesario para la toma de muestras y del personal veterinario autorizado de las ADSG. En cuanto a las enfermedades, las ayudas hacen referencia a las actuaciones incluidas en los programas de erradicación de la tuberculosis bovina y la brucelosis bovina, ovina y caprina. Además, también se respaldan las medidas del Programa Nacional de Vigilancia y Control de Serotipos de Salmonella de Importancia para la Salud Pública en Explotaciones Avícolas; y del Programa de Vigilancia, Control y Erradicación de la Fiebre Catarral Ovina (Lengua Azul) en comarcas que, a pesar de estar libres de la enfermedad, se consideran zonas restringidas donde se debe vacunar obligatoriamente a los animales. Según la Junta, la importante labor que desempeñan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera es un ejemplo del éxito que supone apostar por la colaboración público-privada en el desarrollo de políticas de gran relevancia como la sanidad animal. Se añade en una nota que garantizar la buena salud de la cabaña ganadera es indispensable para asegurar el comercio de animales y productos derivados y contribuye a potenciar la rentabilidad de las explotaciones. El fin último que persiguen las ADSG, formadas por ganaderos bajo la dirección técnica de servicios veterinarios, es elevar el nivel sanitario-zootécnico de las explotaciones ganaderas de Andalucía para contribuir así al mantenimiento de su actividad y a la mejora de la renta de los productores. Andalucía cuenta con 78 ADSG: Almería acoge a 7 agrupaciones; Cádiz otras 7; Córdoba, 9; Granada, 13; Huelva, 4; Jaén, 13; Málaga, 9; y Sevilla otras 13. Además, en la comunidad autónoma operan otras tres entidades de ámbito regional. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

