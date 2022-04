Economía Ampliar 7 curiosidades sobre el forex que seguro no conocías miércoles 06 de abril de 2022 , 19:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Forex es un término tan escuchado, pero tan poco conocido que nos sorprende cómo ha trascendido eras hasta traer dudas en los tiempos que corren. El forex nos es más que el mercado de divisas, el mercado financiero más líquido del mundo y del cual, solamente en transacciones diarias, mueve un flujo de 6,6 billones de dólares. Preguntas como: ¿forex que es?, ¿cómo funciona?, y ¿cómo se gana dinero con el trading?, son las más habituales cuando se habla del tema; pero hoy mencionaremos algunos datos curiosos sobre el foreign exchange que seguro no conocías y que cambiarán tu perspectiva acerca de esta lucrativa actividad financiera de la que todo el mundo habla. Estados Unidos no es el centro de comercio más prominente del mundo Cualquiera podría deducir que Estados Unidos es el centro más grande en lo que a comercio de divisas se refiere, pero esto es completamente falso. En este territorio apenas suceden el 19% de las transacciones, mientras que en Reino Unido suceden el 41%. ¿Pero y el otro 40%? Es el porcentaje globalizado que incluye al resto del mundo, siendo así Reino Unido el epicentro más grande del forex a nivel mundial. Algunos pares de divisas tienen sus propios apodos Así como las monedas tienen apodos que son utilizados por economistas al momento de hablar sobre las noticias que afectan al forex, también hay sobrenombres claves para cada par de divisas. Algunos de estos apodos son: Cable (GBP / USD): Antes de toda la tecnología que nos permite hacer trading con nuestros dispositivos conectados a internet, las bolsas de Londres y Nueva York se comunicaban por telégrafo a través de un cable de acero que yacía bajo el Atlántico, dando origen a este apodo que aún hoy se mantiene.

Antes de toda la tecnología que nos permite hacer trading con nuestros dispositivos conectados a internet, las bolsas de Londres y Nueva York se comunicaban por telégrafo a través de un cable de acero que yacía bajo el Atlántico, dando origen a este apodo que aún hoy se mantiene. Ninja (USD/JPY): En alusión a los personajes de artes marciales oriundos de Japón.

En alusión a los personajes de artes marciales oriundos de Japón. Guppy o Geppy (GBP / JPY): Se trata de un juego de palabras donde se juntan la pronunciación de las siglas de la libra esterlina (GBP) y las dos últimas siglas del yen japones (JPY), quedando como la unión de G y PY.

Se trata de un juego de palabras donde se juntan la pronunciación de las siglas de la libra esterlina (GBP) y las dos últimas siglas del yen japones (JPY), quedando como la unión de G y PY.

Yuppy o Euppy (EUR / JPY): Al igual que el GBP/JPY, este apodo provienen de la pronunciación de la primera y las dos últimas siglas de estas divisas.

El mercado de divisas moderno comenzó en 1971

Mientras que el mercado de Forex se remonta mucho tiempo atrás, el Forex moderno, tal y como lo conocemos, se inició en el año 1971. Una vez rotos los acuerdos de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se puso en marcha la nueva era de las monedas flotantes, dando fin a los tipos de cambios controlados.

El cambio de divisas se remonta a los tiempos bíblicos

El desconocimiento sobre lo que es el forex ha hecho pensar a muchos que es un invento relativamente nuevo para timar a las personas, pero lo cierto es que desde tiempos remotos ya existían los cambistas que pagaban comisiones para hacer el cambio de divisas que hoy por hoy conocemos por forex. Este tipo de actividad se encuentra retratada en algunos pasajes bíblicos, pero al igual que todo, esto ha evolucionado y ahora podemos hacer este tipo de transacciones a solo un clic de distancia.

La libra esterlina fue la moneda más negociada en el mundo

Aunque el dólar estadounidense es, por mucho, la moneda más negociada hoy en día a nivel mundial, durante el siglo pasado no fue así. Durante el siglo XX la libra esterlina estuvo involucrada en casi la mitad de las transacciones cambiarias a nivel mundial hasta la llegada del "Invierno del descontento", donde la libra fue despreciada un 4,3%.

El forex no es una estafa

Las personas que no tienen claro, forex que es, profesan que es una estafa, pero a medida que se conoce más sobre el trading, se demuestra que no se trata de eso. Las estafas son perpetradas por aquellas personas o entidades no reguladas que ofrecen negociar con el dinero de los inversores. Gracias a esto, los organismos reguladores y las leyes de cada país autorizan a los brókeres, para proteger al inversionista de fraudes y timos que comprometan su capital, ganancias o datos personales mientras hacen trading.

El forex no es un juego de azar

Las personas con un concepto equivocado acerca de lo que es el forex lo comparan a un juego de casino porque mientras alguien gana, otro pierde su dinero. Sin embargo, esto sucede es gracias a las fluctuaciones de mercado, puesto que el forex se trata de especular sobre el precio de un activo financiero, basándonos en análisis técnico, cualitativo y en noticias económicas. Así que, aunque no se sabe a ciencia cierta a donde irá el precio ni los reveses inesperados del mercado, no se trata completamente del "azar", como en los casinos y sitios de apuestas.

Conclusión

Conocer que es el forex y cómo funciona puede dejar a su paso cada vez más incógnitas sobre todo lo relacionado con este mercado financiero. Saber datos curiosos sobre la historia, de dónde vienen algunos términos y cómo el trading se ha convertido en lo que hemos visto hoy en día, nos ayuda a entender mejor de qué se trata y por qué es una actividad que cada vez gana más adeptos.

El mundo del mercado de divisas es un universo complejo y apasionante de oportunidades para todos aquellos dispuestos a aprender a negociar en grande y tomarse en serio la labor de ser trader, por eso no hay mejor forma de iniciar con el pie derecho en la industria que aprendiendo más allá de los conceptos básicos del trading y el forex en sí.

Y tú, conoces otras curiosidades sobre el forex que es?

