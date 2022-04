Sucesos Los bomberos de Poniente realizan una veintena de actuaciones miércoles 06 de abril de 2022 , 19:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Rescatadas dos personas atrapadas en sus vehículos por una crecida de agua en Las Norias A causa del viento los Bomberos del Poniente tuvieron que realizar numerosas intervenciones podando y retirando árboles y palmeras que se habían caído por las fuertes rachas de viento de levante, que en algunos momentos llegaron a superar los 93km/h. También se han realizado intervenciones de saneamiento de fachadas, marquesinas, caídas de cascotes y de carteles publicitarios. Afortunadamente no se han tenido que lamentar daños personales en ninguna de las intervenciones. De especial importancia, el rescate que se ha realizado en Las Norias de dos personas que quedaron atrapadas en sus vehículos, del cual no podían salir a causa de la crecida del agua. La rápida actuación de los bomberos impidió que llegara a mayores. Achiques de agua La mañana del miércoles ha sido de especial intensidad, en la que se han realizado achiques de agua en acceso a viviendas ocasionados por las intensas lluvias, y en los sótanos de los chiringuitos de Aguadulce y la Urbanización de Roquetas de Mar, que habían quedado anegados por el fuerte oleaje y subida del mar. “No es un juego” Es el lema de la campaña que Bomberos del Poniente ha lanzado en sus redes sociales para concienciar e informar de los riesgos de conducir con temporal de viento y lluvia. Este año 2022, es el Año de la Autoprotección, y en esa línea nos informa José Juan Rodríguez, presidente del Consorcio de Bomberos del Poniente, se está trabajando para sensibilizar e informar a la ciudadanía de la importancia de prevenir accidentes o situaciones de riesgo que puedan traer consigo la intervención de los servicios de emergencias. Desde el año pasado se están informando de todas las alertas meteorológicas, y con el último temporal se han elaborado unas infografías con consejos para situaciones de riesgo con viento y lluvia, y que han tenido un gran impacto en redes sociales. 112 Si se necesita asistencia de los Bomberos del Poniente, hay que contactar con el número único de emergencias europeo, el 112. Al hacerlo, hay que proporcionar información lo más precisa posible sobre qué ocurre y dónde ocurre. En caso de que se precise atención médica, no hay que olvidar especificar para cuántas personas, así como una breve información sobre la situación de los pacientes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

