700 escolares de El Ejido reciben sus carnés de ciberexpertos

miércoles 01 de marzo de 2023 , 21:21h

El Auditorio de El Ejido ha acogido hoy el acto de entrega de carnés de ciberexpertos a 740 alumnos de sexto de primaria de 14 centros educativos del municipio que han participado en una actividad de Policía Nacional incluida en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad para lo que se han formado en el ‘Uso seguro de Internet’.

Al acto ha asistido el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; el comisario de la Policía Nacional de El Ejido, José Antonio Roca; y la edil de Cultura, Elena Gómez.

Góngora ha resaltado que “cada día es más habitual el uso de las nuevas tecnologías, por lo que es conveniente la formación entre las edades más tempranas para que se familiaricen y conozcan los riesgos que tienen las redes sociales, las prácticas que deben rechazar, identificar e interpretar, los canales para denunciar, además de ser muy cautos y estar prevenidos ante posibles peligros”.

Los contenidos de esta actividad formativa han versado sobre aprender conceptos como netiqueta, sexting, grooming, reglas básicas para navegar, así como para elegir contraseñas seguras, no etiquetar a nadie sin permiso, no dar información ni datos personales, denunciar imágenes comprometidas, no descargar apps desconocidas y ante cualquier duda hablar con un adulto.

En esta línea, el primer edil ha agradecido a Policía Nacional “la puesta en marcha de esta actividad que se enmarca en su plan dirigido a centros educativos que está obteniendo unos resultados muy satisfactorios entre el alumnado ejidense”.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido complementa esta acción con la organización de propuestas dirigidas al uso de las TIC e Internet a través de su Programa Formativo y Formación en el Ocio de Participación Ciudadana que este curso contempla talleres para el uso de las redes sociales, Microsoft Power Point impartido por voluntarios de Caixabank y para el próximo 6 de marzo se ha previsto ‘Manejo del teléfono móvil’.