Capital 700.000 euros para eficiencia energética en el Auditorio Maestro Padilla lunes 03 de octubre de 2022 , 16:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La renovación y modernización de los sistemas de iluminación y climatización del edificio esta financiada con fondos europeos a través de la estrategia DUSI El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la apertura de un nuevo procedimiento de licitación para las mejoras de eficiencia energética que llevará a cabo en el Auditorio Maestro Padilla. Con una inversión de casi 700.000 euros, y tras un procedimiento anterior desierto, esta actuación, además de reducir el consumo y el gasto energético municipal, modernizará las instalaciones del edificio en cuanto a iluminación y climatización. Así lo ha trasladado hoy la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, siendo esta uno de los puntos acordados en la Junta de Gobierno Local del pasado viernes, Esta actuación, dentro de la estrategia DUSI, se licitan con un presupuesto base de 698.316,16 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las actuaciones que se prevén realizar a través de este contrato comprenden “la sustitución del sistema de climatización, de luminarias, del sistema de generación de agua caliente sanitaria, la incorporación de un sistema fotovoltaico de generación de energía y de un sistema de gestión de las instalaciones anteriores para mejorar sensiblemente la eficiencia energética en una instalación que alcanza ya sus 30 años de vida. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ALMERÍA CIUDAD ABIERTA está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Kits fotovoltaicos Entre los acuerdos de la Junta Local de Gobierno celebrada el pasado viernes se incluyó también la adjudicación del contrato menor de obras para la adquisición e instalación de kits fotovoltáicos y luminarias para la zona deportiva anexa al Parque del Andarax. El contrato se ha adjudicado a la mercantil Montajes Mecaval S.L. por importe de 38.195,83 euros. El plazo de ejecución de estos trabajos es de 150 días (5 meses) La ejecución de este proyecto consiste en la instalación de 8 puntos de luz autónomos fotovoltaicos con luminarias de leds para la iluminación de pista de skate junto al Parque Periurbano del Andarax, Almería. Los puntos de luz están constituidos por columnas de 7 metros de altura, provistas de luminaria de leds de 39 vatios, equipando cada una de ellas placa fotovoltaica, batería de gel y los elementos de regulación y control para la carga de la batería, encendido y apagado de las luminarias. Asimismo, se incluye la obra civil para el anclaje de las mismas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

