Capital El Ayuntamiento licita y adjudica obras y servicios por más de 2,5 millones de euros lunes 03 de octubre de 2022 , 16:13h Escucha la noticia Entre otros se aprueba el proyecto, con una inversión de casi un millón de euros, de mejora ambiental y accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo, que incluye una decena de calles y espacios públicos A más de 2,5 millones de euros asciende el importe de la licitación de proyectos de obra y servicios aprobados el pasado viernes por el Ayuntamiento de Almería en Junta de Gobierno Local. Entre los proyectos a licitación, las obras de mejora ambiental y de accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo de Almería o de mejora de eficiencia energética en el Auditorio Maestro Padilla o la licitación del nuevo contrato para los servicios de comedor que se prestan en las Escuelas Infantiles Municipales. De todo ello ha informado hoy la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, significando la continuidad de las inversiones municipales en obras y servicios así como la ejecución que seguirá de proyectos que están culminando su fase administrativa, volumen de contratación pública “que contribuirá al desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleo”. Precisamente a propuesta del área que dirige la portavoz municipal, Urbanismo e Infraestructuras, se elevaba el pasado viernes la propuesta de aprobación del proyecto de mejora ambiental y de accesibilidad peatonal en el entorno del Paseo Marítimo de Almería y que ahora será licitado con un presupuesto base de 985.212,83 euros y un plazo de ejecución de las obras de 9 meses. En el marco de los proyectos DUSI y como parte del proyecto “A Mar Abierto”, esta actuación incluye obras sobre calles y espacios altamente densos desde el punto de vista residencial, situados entre Avda. Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, que demandan mejoras en sus condiciones de accesibilidad. Con una superficie aproximada a los 5.110 m², el proyecto aprobado afecta a las calles Sabinal, Isla Cristina, Coto de Doñana, Miguel Naveros, Antonio Atienza, Sorrento, California, Costa del Sol, Plaza Carabineros, incluyendo además el aparcamiento de El Palmeral, objeto también de “reordenación” con la que se ganará además zona de aparcamiento, en torno a cincuenta plazas. Martínez Labella ha explicado que, con estas obras, ahora a licitación, se persigue “una mejora ambiental y una zona más atractiva que permita favorecer su desarrollo comercial, aumentando la permeabilidad y la mejora de conexiones con zonas estratégicas que constituyen oportunidades de cohesión del territorio. Además de la supresión de barreras arquitectónicas a través de la peatonalización, la reubicación de vehículos y ordenación del tráfico, la obra llevará consigo un aumento de arbolado, mayor integración paisajística y una mejora del entorno urbano, acompañado de una mejora de la eficiencia energética, con la sustitución de luminarias por leds”. Cesión suelo Junta La portavoz municipal ha informado asimismo del acuerdo de cesión a la Junta de Andalucía, como ya se adelantó el pasado jueves, de una parcela de titularidad municipal, para la construcción de un IES entre la zona de Cortijo Grande. La Goleta y la Vega de Acá. Esta parcela, con una superficie registral de 9.698,64 m², se encuentra situada en el SUP-ACA-02, enmarcada entre Cortijo Grande, Vega de Acá y la Goleta, y su destino será la construcción de un nuevo instituto, completando el equipamiento educativo existente en la zona y atender las necesidades que en este sentido se han demandado en esta parte de la ciudad. La parcela linda entre las calles Algazul, calle Bizet y Miguel de Molina. El valor de la parcela cedida es de 340.558,24 euros. Un “compromiso” más cumplido con la Junta de Andalucía respecto de la cesión de suelo para dotaciones y equipamientos, en el objetivo de atender las necesidades de suelo expuestas por la Junta. También con los vecinos de la zona, ha recordado Martínez Labella, “una parcela más que se suma a las cesiones de suelo que se han realizado en esta corporación: también en esta zona, para la construcción de un colegio, en El Toyo, para un centro de educación y primaria, y más recientemente en Los Molinos, para la construcción de otro instituto”, ha explicado la edil popular. Aseos playas Entre casi la treintena de puntos que se elevaron el viernes a la Junta de Gobierno Local se incluía la propuesta de aprobación del expediente de contratación de los servicios de instalación, puesta a punto, mantenimiento y acondicionamiento para hibernaje y desmontaje de aseos de las playas urbanas del municipio de Almería 2023, con un presupuesto base de licitación de 60.111,95 euros Mediante este contrato se pretende acometer las actuaciones necesarias para que los aseos previstos en las playas, presten su servicio en las debidas condiciones para uso y disfrute de los usuarios. “Este servicio complementa a los restantes servicios e infraestructuras contenidos en el Plan de Playas que para la temporada 2023 comenzará el 1 de mayo, por lo que ya desde la delegación de Servicios Municipales y Playas se están llevando a cabo los trabajos preparatorios para la puesta en marcha de los elementos, servicios e infraestructuras contenidos en este Plan”, ha explicado Martínez Labella. Subvenciones Ha informado además la portavoz municipal de la aprobación, de forma provisional, de la propuesta relativa a la convocatoria de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos y Federaciones de Asociaciones de Vecinos correspondiente al año 2022, por un importe total de 66.150 euros. Dos líneas de subvención tiene esta convocatoria. La primera, dirigida a entidades Asociativas Vecinales del Municipio de Almería, por importe de 58.800 euros. Según la propuesta provisional 31 colectivos serían beneficiarios de las correspondientes subvenciones en cuantía que oscila entre los 900 y los 2.800 euros. La segunda linea de actuación en el marco de esta convocatoria de subvenciones está dirigida a las Federaciones de Asociaciones de Vecinos del Municipio de Almería, por importe de 7.350 euros. La propuesta de acuerdo incluye como beneficiarias a tres federaciones en cuantías que van de los 2.000 a los 2.800 euros. Pago proveedores Se aprobaba también el pasado viernes el dato del período medio de pago global a proveedores mensual de agosto de 2022 del Ayuntamiento de Almería, que se cierra en 11,82 días, a partir del plazo legal de pago de treinta días.

