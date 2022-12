Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 79 profesionales y 33 quitanieves mantendrán en buen estado las carreteras almerienses viernes 16 de diciembre de 2022 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada territorial, Carmen Belén López, ha presentado esta mañana el Plan de Vialidad Invernal de la provincia que abarca más de 300 kilómetros de carreteras de la provincia

Un total de 79 profesionales y 33 máquinas o vehículos, entre ellos seis camiones quitanieves distribuidos en los centros de conservación, forman parte del Plan de Vialidad Invernal para la provincia de Almería presentado esta mañana por la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Belén López. La delegada ha hecho esta presentación en el Centro de Conservación de Almería-Centro, en la Autovía A-92, punto kilométrico 333 del término municipal de Fiñana. Al acto han asistido los alcaldes de Fiñana, Rafael Montes; Abla, Antonio Fernández y Las Tres Villas, Virtudes Pérez y los equipos de conservación de las zonas con mayor riesgo de sufrir las inclemencias meteorológicas. Carmen Belén López ha destacado que “el Gobierno andaluz siempre se ha preocupado por estos momentos en los que hay que velar más que nunca por el estado de la red viaria y estar preparados ante cualquier incidencia”. La delegada territorial ha señalado que el Plan de Vialidad Invernal está ideado para garantizar la seguridad vial en más de 300 kilómetros (de los 868 km. totales) de carreteras pertenecientes a la red autonómica de mayor altitud con riesgo de nevadas y heladas en la provincia de Almería, para que la red viaria se mantenga en óptimas condiciones ante posibles temporales. “Los trabajos que se realizarán tendrán como finalidad que las incidencias en las carreteras competencia de esta Consejería se resuelvan en la mayor brevedad y con los medios materiales y humanos necesarios para salvaguardar éstas y a sus usuarios”, ha añadid la delegada durante la presentación Medios disponibles Para ello, los medios disponibles que podrán ser desplegados ante situaciones climatológicamente adversas están compuestos por 79 operarios, un acopio total de 914 toneladas de sal, 33 máquinas y vehículos, entre los que destacan 8 camiones quitanieves, de los cuales 6 corresponden a las Conservaciones Integrales y 2 a los medios propios de los que se dispone en la Delegación territorial. La delegada ha incidido en que el Plan contempla la priorización de las vías de alta capacidad como la A-92N o la A-92, así como la carretera A-334, por su importancia desde el punto de vista de la conectividad para asegurar su plena operatividad para servicios básicos y de emergencias. Igualmente se encuentran previstas zonas de embolsamiento para vehículos ligeros y camiones en torno a la A-92N en caso de resultar necesario restringir la circulación de vehículos pesados si nieva con intensidad, como por ejemplo el área de descanso de “Las Nogueras” o de “Las Vicarías”. Las campañas que pone en marcha la Junta de Andalucía con ese objetivo suelen extenderse entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo de cada año, aunque ese periodo puede ampliarse a los meses de octubre y abril si las olas o los frentes de frío se adelantan o se retrasan. El Plan de Vialidad Invernal se engloba dentro del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones y Nevadas, en la que están integrados las administraciones estatal, autonómica y provincial. Esta campaña activa al personal perteneciente a los distintos servicios de conservación de carreteras, además de personal del Infoca, así como a miembros de Protección Civil, del 112, Guardia Civil, Policía Nacional y Autonómica y Jefatura de Tráfico, entre otros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

