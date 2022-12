Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La Cabalgata de Reyes Magos costará 185.000 euros viernes 16 de diciembre de 2022 , 16:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cabalgata de Reyes De entre las adjudicaciones que hoy se ha aprobado el Ayuntamienjto de Almería, la portavoz municipal ha destacado el contrato de suministro de once carrozas para la Cabalgata de Reyes, a la mercantil Planning Organización y Proyectos S.L. por importe total de 100.793 euros y del contrato privado para la prestación de los servicios de producción, organización y realización de espectáculos públicos teatrales integrados en la Cabalgata, en este caso a la mercantil Globaleventus Producciones S.L. por importe de 84.058,70 euros. Además de lo anterior se ha aprobado el suministro e instalación de material para reposición en pasos de peatones lumínicos e inteligentes”, a la empresa Infraconst del Mediterráneo S.L. por importe de 11.248,20 euros. Este contrato, que incluye la compra de 40 placas, permitirá dar cobertura a reparaciones en aquellos pasos peatonales que funcionan mediante un sistema de sensorización volumétrica que detecta la presencia de peatones. Las zonas de actuación con este contrato serán la Avenida de la Estación, Avenida del Mediterráneo, calle Instinción, Padre Méndez y Avda. Cabo de Gata. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

