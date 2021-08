Capital Ampliar 800.000 euros para ayudas a la rehabilitación de edificios de la capital miércoles 18 de agosto de 2021 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La convocatoria para este año, con tres líneas de actuación para un programa que podrá subvencionar obras hasta en un 80%, permanecerá abierta hasta el próximo 15 de noviembre



Hasta el próximo 15 de noviembre permanecerá abierta la convocatoria de subvenciones para el fomento de la rehabilitación en el municipio correspondiente al ejercicio 2021, con una dotación económica de 800.000 euros, repartidos en tres líneas de actuación. Plazo abierto a partir de la publicación, el pasado día 13, de la convocatoria y de las bases que rigen esta convocatoria una vez también aprobada la modificación de la ordenanza municipal que regula la concesión de estas ayudas, en su caso el pasado mes de mayo.



Junto a la mayor dotación presupuestaria en la concesión de ayudas, un 60% más que en la última convocatoria, las otorgadas podrán alcanzar hasta el 80% del presupuesto protegible. De acuerdo a las bases de la convocatoria, de producirse sobrantes en el presupuesto asignado a cualquiera de las tres líneas de actuación, éstos podrán ser redistribuidos a las otras líneas. Además, una vez valoradas las subvenciones, si quedara un importe que fuera insuficiente para atender la siguiente solicitud admitida, se le dará la opción al solicitante de reformular la solicitud de la subvención por el resto que quedara en la línea.



Novedades en las condiciones de acceso a la subvención que, como ha indicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, persiguen continuar haciendo de estas ayudas “un revulsivo en el objetivo municipal de seguir contribuyendo a la mejora y conservación de los edificios, de manera particular sobre los que se ubican en el Casco Histórico, favoreciendo su rehabilitación, entendida esta parte como fundamental también en el desarrollo de la actividad económica ligada al sector de la construcción”. Al respecto, ha subrayado también como uno de los requisitos para ostentar la condición de beneficiario de la subvención “aquellos edificios construidos con anterioridad al año 1991”.





Presupuesto y líneas de actuación



Tres son las líneas de actuación a las que se podrá concurrir a través de esta subvención municipal en materia de rehabilitación:



La Línea 1 queda destinada a actuaciones de conservación y rehabilitación de inmuebles en el ámbito territorial delimitado entre la calle La Reina hacia Pescadería, excluyendo las manzanas situadas al sur, entre calle Pedro Jover y calle Pendiente y Regimiento de la Corona. El crédito para esta línea de subvención es el más importante, con una dotación de 320.000 euros.



La Línea 2 se destina a actuaciones de conservación y rehabilitación de viviendas y edificios residenciales situados en el resto del Casco Histórico de Almería, dotando a este subprograma de actuación con un crédito de 240.000 euros.



La Línea 3, también con una dotación económica de 240.000 euros, queda reservada para actuaciones de conservación y rehabilitación de edificios y viviendas fuera del Casco Histórico, en su caso para las obras necesarias para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad o de adecuación estructural y funcional del edificio, así como para la mejora de las condiciones de accesibilidad del mismo.



Como se recoge en las bases de la convocatoria, y que pueden ser consultadas a través del enlace CONVOCATORIA 2021 SUBVENCIONES FOMENTO REHABILITACION - Gerencia Municipal de Urbanismo (almeriaciudad.es), los bienes inmuebles objeto de subvención al amparo de este programa han de mantenerse en el patrimonio del beneficiario y destinarse al uso existente en el momento de otorgarse la subvención, al menos durante diez años con posterioridad a la justificación final de la actuación que haya sido subvencionada. En caso de incumplimiento, se procederá al reintegro de la subvención percibida.



La puesta en marcha de este programa de ayudas a la rehabilitación de edificios, en 1996, ampliado con la modificación de la ordenanza en varias ocasiones para dar cabida a la mejora de habitabilidad, adecuación estructural y funcional y accesibilidad de edificios, ha permitido hasta hoy la rehabilitación de casi 500 inmuebles, más de 200 de ellos con algún grado de catalogación.

