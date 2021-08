380 pymes y autónomos reciben 2 millones en ayudas del Ayuntamiento de Roquetas

miércoles 18 de agosto de 2021 , 16:01h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Otras 32 empresas se verán beneficiadas de forma directa en la tercera edición del Plan que incluirá otros dos millones de euros, sumando así 4.200.000 de ayuda real





Hasta 380 pymes y autónomos de Roquetas de Mar han recibido ya en sus cuentas bancarias los dos millones de euros de ayudas directas concedidas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del Plan Impulsa 2. Una cifra a la que se suman los casi 200.000 euros de la primera edición, cuyos beneficiarios han podido ampliar la subvención recibida en esta segunda convocatoria.



Una importante inyección en el tejido empresarial roquetero que sitúa al Ayuntamiento entre las veinte administraciones locales de toda España y cinco andaluzas que mayor presupuesto ha puesto a disposición de sus empresas desde que se iniciara la crisis sanitaria, por delante de capitales como Sevilla o Cádiz y superando las subvenciones convocadas en provincias enteras como es el caso de Jaén.



Y lo ha hecho además con una ayuda real, concedida de forma proporcional al gasto de cada uno de los beneficiarios, colaborando así en mantener el número de empleados del que dispone cada empresa, a diferencia de la mayoría de las administraciones, que han optado por ingresar una cuantía única a todos los solicitantes sin ajustarse a sus necesidades.



El Plan Impulsa roquetero, con el que las empresas han podido sufragar el 70% de todos sus gastos de marzo a diciembre de 2020, incluidos alquiler de sus locales, luz, agua, internet, obra menor y todos los gastos de material sanitario o instalaciones para la adaptación del negocio a la normativa sanitaria, ha conllevado por ello una tramitación compleja a través de una comisión de valoración que ha logrado en tiempo récord aprobar e ingresar las subvenciones en función de lo solicitado por cada empresa. Tramitación que fue avalada y destacada desde el primer momento por la administración competente a la que se solicitaron los permisos para asegurar la complementariedad de las ayudas.



El alcalde, Gabriel Amat, y la concejal de Presidencia, Rocío Sánchez, han valorado por ello el éxito de esta convocatoria que recibió casi 800 solicitudes y el trabajo realizado por los técnicos municipales en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería, con la que se firmó un convenio de colaboración con el objetivo de publicitar al máximo la convocatoria.



“Como ya dijimos, tras conceder los dos millones a las primeras 380 empresas, se han aprobado otras 32 solicitudes por valor de 896.000 euros que serán incluidas de forma directa en la tercera edición del Plan Impulsa, por lo que estas empresas no necesitarán volver a solicitar la subvención”, recuerda el alcalde. La tercera edición contemplará asimismo nuevos sectores como el taxi o el comercio ambulante.



En este sentido, la concejal de Presidencia insiste en que “este ayuntamiento ha demostrado que está junto a sus vecinos y empresarios. No hemos parado de trabajar, otorgando una gran cantidad de ayudas que han logrado mantener puestos de trabajo, impulsar la actividad económica y proporcionando liquidez a nuestras empresas. De esta forma, hemos contribuido a amortiguar la reducción de ingresos que sufrieron autónomos y PYMES en los meses más duros de la pandemia. Vamos a seguir haciéndolo en la próxima edición y no vamos a permitir que se intente empañar este gran trabajo realizado por los técnicos municipales”.